21 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

На день Різдва Пресвятої Богородиці у вас повинні бути чисті помисли

Сьогодні, 21 вересня, за рішенням ООН, відзначається Міжнародний день миру. Сьогодні християни східного обряду святкують Різдво Пресвятої Богородиці або другу Пречисту.

Міжнародний день миру

Фото з відкритих джерел

День був заснований у 1981 році, а перший Міжнародний день миру був проведений у вересні 1982 року. 7 вересня 2001 року ГА ООН запропонувала розширити його значення, закликавши ворогуючі сторони в усьому світі оголосити щорічний Всесвітній день припинення вогню і відмови від насилля. Починаючи з 2002 року, Міжнародний день миру щорічно відзначається 21 вересня.

Цього дня ООН пропонує всім країнам і народам припинити воєнні дії, або ж відзначати цей День проведенням освітніх і громадських суспільних інформаційних акцій з проблем миру.

У 2015 році, 193 державами-членами Організації Об’єднаних Націй були ухвалені 17 цілей в царині сталого розвитку. Цей порядок денний на період до 2030 року закликає держави вжити заходів, спрямованих на досягнення цих цілей протягом наступних 15 років. Ці 17 цілей полягають у тому, щоб викорінити злидні, захистити планету і забезпечити загальне процвітання.

Різдво Пресвятої Богородиці

Фото з відкритих джерел

Сьогодні християни східного обряду святкують Різдво Пресвятої Богородиці або другу Пречисту. Різдво Пресвятої Богородиці належить до 12 найбільших церковних свят і власне саме воно й відкриває їхній лік у церковному новому році, який розпочався 14 вересня. Християни відзначають це свято приблизно з VІ століття.

Згідно з переказами, батьки Діви Марії - Йоаким і Анна, були благочестивим подружжям, але, проживши у шлюбі 50 років, не мали дітей. Юдеї, які вважали безпліддя Божою карою людині за її гріхи, насміхалися над ними. Одного разу на святі священик у Єрусалимському храмі навіть відмовився прийняти у Йоакима жертву, привселюдно назвавши його грішником. Чоловік засмутився з того і довго з плачем молився Богові. Тоді йому явився ангел, котрий напророкував скоре народження дитини. У відповідь старий пообіцяв присвятити дитя Богові. Тим часом Анна теж бачила ангела і отримала подібну втіху.

Невдовзі у подружжя й дійсно народилася дівчинка, яку назвали Марією. Смисл свята полягає у прославленні Богородиці – першої події у ряду тих, якими Господь готувався врятувати людство. А ще в тому, що людина має вірити й довіряти Богові, навіть тоді, коли в неї саму ніхто не вірить. В народі Різдво Пресвятої Богородиці називали другою Пречистою, або «осениною».

Як відомо, перша Пречиста – це Успіння Богородиці й відзначається воно 28 серпня. Існує ще й третя Пречиста – так звана «зимова» – Введення в храм Пресвятої Діви (4 грудня).

На честь свята Різдва Пресвятої Богородиці в Україні зведено чимало храмів.

Що заборонено робити 21 вересня:

Працювати, зокрема і займатися справами по дому

Лихословити, пліткувати і лаятися – це гріх. Всі образи і негаразди радять пробачити

Під час застілля не можна змітати крихти на підлогу, а залишки їжі слід віддати тваринам

В день народження Богородиці не можна вживати м’ясо та алкоголь

Народні прикмети:

Яка погода в цей день, такою й осінь буде. Якщо тепло на вулиці, то й осінь буде теплою і погожою.

Чим більше на цибулі лушпиння, тим холодніше зима буде.

Яскраво-червоний захід або світанок – до вітряної та дощової погоди.

З ранку іній на траві – до негоди.

З дерев практично все листя опало – зима буде ранньою.

На деревах павутини багато – до тепла.

Зайці риють нори – до суворої зими.

Перелітні птахи низько летять – до похолодання.

21 вересня вся вода в криниці – свята.

Бездітним жінкам, які мріють завагітніти, в цей день потрібно молитися, щоб Господь послав їм дитину. Також слід замовити молебень в церкві та подати милостиню жебракам.

Іменини

У цей день іменини святкують Яна, Георгій, Марія, Іван і Єгор.





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