3 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
3 лютого відзначають Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою
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Нині не можна сваритись та конфліктувати
Сьогодні, у четвер, 3 лютого, у світі відзначається:
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Всесвітній день вільної любові
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Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою
Яке сьогодні релігійне свято
За релігійним календарем 3 лютого віряни вшановують пам'ять пpеподобного Максима Грека, а також відзначають ікони Божої Матері «Відрада» або «Розрада».
Народні прикмети й традиції
- Якщо птахи літають низько над землею, то буде негода.
- Якщо 3 лютого сонячна та малохмарна погода, то морози затримаються.
- Якщо вночі видно Місяць, то буде ясний день, а влітку – хороший врожай.
- Якщо у цей день зробити хорошу справу, то добро повернеться.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна сваритись та конфліктувати.
- Не можна бажати комусь зла.
- Не можна давати і брати у борг.
- Не можна займатись важкою фізичною працею.
- Не можна тримати вдома старі та поламані речі.
- Не можна виходити на вулицю до світанку.
Хто святкує день ангела
3 лютого іменини відзначають: Ганна,Анастасія, Клавдія, Іполіта, Агнія, Валеріан, Євген, Максим, Феодосій, Іван, Гнат, Оскар, Офелія, Стефан та Лаврентій.