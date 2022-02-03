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    3 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    3 лютого відзначають Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою - 3 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    3 лютого відзначають Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою
    фото з відкритих джерел

    Нині не можна сваритись та конфліктувати

    Сьогодні, у четвер, 3 лютого, у світі відзначається:

    • Всесвітній день вільної любові

    • Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою

    Яке сьогодні релігійне свято

    За релігійним календарем 3 лютого віряни вшановують пам'ять пpеподобного Максима Грека, а також відзначають ікони Божої Матері «Відрада» або «Розрада».

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо птахи літають низько над землею, то буде негода.
    • Якщо 3 лютого сонячна та малохмарна погода, то морози затримаються.
    • Якщо вночі видно Місяць, то буде ясний день, а влітку – хороший врожай.
    • Якщо у цей день зробити хорошу справу, то добро повернеться.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна сваритись та конфліктувати.
    • Не можна бажати комусь зла.
    • Не можна давати і брати у борг.
    • Не можна займатись важкою фізичною працею.
    • Не можна тримати вдома старі та поламані речі.
    • Не можна виходити на вулицю до світанку.

    Хто святкує день ангела

    3 лютого іменини відзначають: Ганна,Анастасія, Клавдія, Іполіта, Агнія, Валеріан, Євген, Максим, Феодосій, Іван, Гнат, Оскар, Офелія, Стефан та Лаврентій.

    Теги: борг свята речі птахи Оскар негода традиції
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    3 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони