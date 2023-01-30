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30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні – День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України
фото з відкритих джерел

Сьогодні не слід багато працювати, носити щось важке та брати гостре в руки

30 січня в Україні святкують День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил. У світі відзначається Шкільний день ненасильства та миру, в православній церкві – День пам'яті святого Антонія Великого.

Який сьогодні день в Україні і світі

30 січня в Україні святкують День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил. Дата святкування випадає на 30 січня та є офіційною, проте не є вихідним днем та святкується працівниками ЗСУ на робочих місцях.

Головними обов’язками людини, яка займає таку посаду, є: проведення виховної роботи в армійських колах, психологічна реабілітація учасників АТО/ООС, професійно-психологічний відбір призваних до ЗСУ громадян. Тобто своє професійне свято 30 січня святкують психологи, соціологи і інші спеціалісти, які допомагають створити позитивний імідж ЗСУ та відповідають за дисципліну в армії.

30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

30 січня відзначається Шкільний день ненасильства та миру. Запропонував його святкування у 1964 році іспанський поет Льоренсо Відаль Відаль. Все своє свідоме життя ця талановита людина відстоювала ідеї пацифізму, виступаючи проти насильства у будь-якому його прояві.

Дата святкування була обрана на честь Махатми Ганді, який був найяскравішим прикладом впровадження філософії ненасильства. Він, маючи можливість жити у розкоші та отримавши вищу освіту у Лондоні, все життя вів боротьбу з кастовою нерівністю та домагався незалежності Індії мирними способами. На жаль, за іронією життя, 30 січня 1948 року він помер насильницькою смертю від рук релігійних фанатиків.

Релігійне свято

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За релігійним календарем сьогодні, 30 січня, вшановують пам'ять Антонія Великого. Він був ранньохристиянським подвижником і засновником відлюдницького монастиря. Народився він в коптської сім'ї багатих і благородних батьків, виховувався в християнській вірі, з ранніх років відрізнявся благочестям.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • гучний щебет синиць вранці віщує похолодання;
  • йде сніг — прикмета до того, що буде пізня весна;
  • тепла погода сьогодні обіцяє морози найближчими днями;
  • ясний і безвітряний день - до сильного снігопаду;
  • якщо вночі хмарно, то в цьому році буде хороший урожай зерна;
  • якщо сонце вийшло з-за хмар у другій половині дня, то весна буде ранньою.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

  • не можна займатися рукоділлям, прясти і в'язати;
  • заборонено готувати та вживати в їжу бобові: горох, сочевицю, квасолю;
  • не можна показувати незнайомцям коштовності і дорогі речі;
  • не рекомендується сильно напружуватися: піднімати важке, виснажливо тренуватися, довго не спати;
  • не слід торкатися гострих предметів.

Іменини

Нині святкують День ангела: Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна.

Теги: свята українці соціум релігія

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