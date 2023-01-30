30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не слід багато працювати, носити щось важке та брати гостре в руки

30 січня в Україні святкують День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил. У світі відзначається Шкільний день ненасильства та миру, в православній церкві – День пам'яті святого Антонія Великого.

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Який сьогодні день в Україні і світі

30 січня в Україні святкують День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил. Дата святкування випадає на 30 січня та є офіційною, проте не є вихідним днем та святкується працівниками ЗСУ на робочих місцях.

Головними обов’язками людини, яка займає таку посаду, є: проведення виховної роботи в армійських колах, психологічна реабілітація учасників АТО/ООС, професійно-психологічний відбір призваних до ЗСУ громадян. Тобто своє професійне свято 30 січня святкують психологи, соціологи і інші спеціалісти, які допомагають створити позитивний імідж ЗСУ та відповідають за дисципліну в армії.

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30 січня відзначається Шкільний день ненасильства та миру. Запропонував його святкування у 1964 році іспанський поет Льоренсо Відаль Відаль. Все своє свідоме життя ця талановита людина відстоювала ідеї пацифізму, виступаючи проти насильства у будь-якому його прояві.

Дата святкування була обрана на честь Махатми Ганді, який був найяскравішим прикладом впровадження філософії ненасильства. Він, маючи можливість жити у розкоші та отримавши вищу освіту у Лондоні, все життя вів боротьбу з кастовою нерівністю та домагався незалежності Індії мирними способами. На жаль, за іронією життя, 30 січня 1948 року він помер насильницькою смертю від рук релігійних фанатиків.

Релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 30 січня, вшановують пам'ять Антонія Великого. Він був ранньохристиянським подвижником і засновником відлюдницького монастиря. Народився він в коптської сім'ї багатих і благородних батьків, виховувався в християнській вірі, з ранніх років відрізнявся благочестям.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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гучний щебет синиць вранці віщує похолодання;

йде сніг — прикмета до того, що буде пізня весна;

тепла погода сьогодні обіцяє морози найближчими днями;

ясний і безвітряний день - до сильного снігопаду;

якщо вночі хмарно, то в цьому році буде хороший урожай зерна;

якщо сонце вийшло з-за хмар у другій половині дня, то весна буде ранньою.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

не можна займатися рукоділлям, прясти і в'язати;

заборонено готувати та вживати в їжу бобові: горох, сочевицю, квасолю;

не можна показувати незнайомцям коштовності і дорогі речі;

не рекомендується сильно напружуватися: піднімати важке, виснажливо тренуватися, довго не спати;

не слід торкатися гострих предметів.

Іменини

Нині святкують День ангела: Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна.