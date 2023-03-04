4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У цей день світова спільнота відзначає Міжнародний день людей, які носять окуляри

Не варто цього дня споживати алкоголь, а також піддаватися спокусі інших шкідливих звичок

Сьогодні, 4 березня, у світі відзначається Міжнародний день людей, які носять окуляри, а також День народження мікрофона і Всесвітній день проти сексуальної експлуатації. Віряни вшановують пам'ять святих Архипа і Филимона.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Який сьогодні день в Україні та світі

Щорічно 4 березня відзначається Міжнародний день людей, що носять окуляри.

Цей аксесуар постійно або іноді носить приблизно третина населення планети, яка в тій чи іншій мірі страждає порушеннями зору. Однак окуляри можуть мати не лише практичне, а й естетичне значення. Часто вони стають прекрасним доповненням образу і стилю людини. Сьогодні прекрасний день, щоб привітати всіх, хто прикрашає своє перенісся цим аксесуаром.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, сьогодні вся планета відзначає важливе свято – Всесвітній день проти сексуальної експлуатації. Подію започаткувала неурядова організація GIPF у 2009 році.

Приблизно три мільйони дітей страждають від сексуальної експлуатації. За даними Міжнародної організації праці, майже мільйон людей на рік стають жертвами торгівлі у сексуальних цілях.

Всесвітній день проти сексуальної експлуатації має за мету привернути уваги суспільства до цієї проблеми та підсилити захист дітей і жінок, котрі зазнали наруги.

Щорічно 4 березня власний День народження відзначає мікрофон, бо саме цього дня у 1877 році винахідник з Америки на ім’я Еміль Берлінер запатентував перший мікрофон.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мікрофоном називають прилад, який перетворює звукові коливання на електричний сигнал.

У наш час без мікрофона неможлива діяльність артистів, телебачення, радіо, ведучих заходів, озвучування кінострічок тощо. Деякі співаки 4 березня святкують як професійне свято. У День народження мікрофона заведено співати без фонограми та грати живу музику.

Цікаво, що для створення дуже чутливих мікрофонів учені використовують властивості та коливання вух сарани та антен москітів.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем 4 березня віряни вшановують пам'ять святих Архипа і Филимона. Святий Архип був учнем апостола Павла. Він служив єпископом у фригійському місті Колоси. У ньому ж мешкав Филимон зі своєю дружиною Апфією.

Вони сповідували християнську віру та зробили зі свого помешкання молитовний будинок, в якому збиралися віряни та проводилися служіння.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Народні прикмети й традиції

Що більше добрих справ, то більше щастя;

Що більше сьогодні наготувати їжі, то багатшим буде життя;

Якщо на дорогах багато птахів, то погода буде похмурою та вологою;

Якщо у підвалі проростає картопля, весняна погода скоро прийде;

Якщо у небі червоний місяць, погода буде сирою і теплою.

Заборони

Не можна сьогодні їсти жирну та шкідливу їжу;

Не варто цього дня споживати алкоголь, а також піддаватися спокусі шкідливих звичок;

Не гоже нині займатися важкою фізичною працею;

Не можна сьогодні відмовляти у допомозі нужденним.

Іменини

У четвер, 4 березня, День ангела відзначають: Макар, Богдан, Євген/Євгеній, Максим, Микита, Архип, Филимон, Дорофій, Філофея, Казимир, а також Євген.