7 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні Не можна сваритись, кричати та вживати нецензурну лайку

У четвер, 7 січня, у світі відзначають День Дістаффа, тобто повернення до роботи, а віряни святкують Різдво Христове за юліанським календарем.

Яке сьогодні релігійне свято

Різдво Христове за юліанським календарем – у християнстві день народження Ісуса Христа у Вифлиємі від Діви Марії. Згадується у Новому Заповіті. Одна з найбільших урочистостей, що відзначається усіма християнськими церквами (католицькими, православними і протестантами), а також низкою держав та організацій світу.

Завершує різдвяний піст – Адвент, час очікування на прихід Ісуса.

Народні прикмети й традиції

Якщо на Різдво заметіль, то рік буде дуже врожайним;

Якщо ніч дуже зоряна, то літо буде теплим та сонячним;

Якщо сьогодні дуже багато снігу, то весь рік буде вдалим;

Якщо дуже морозно, то 19 січня також буде холодно;

Якою є погода після Різдва, такою буде і після Петра (12 липня).

Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритись, кричати та вживати нецензурну лайку;

Не можна братись за важку фізичну роботу;

Не можна прибирати вдома та вишивати;

Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;

Не можна піддаватись поганим звичкам;

Не можна тримати на когось зло.

Хто святкує день ангела

У четвер, 7 січня, іменини відзначають Марія, Гаспар, Алтасра, Леонід та Мельхіор.

До слова, Нацслужба здоров’я оприлюднила поради для безпечного святкування Різдва.

Як повідомлялося, МВС назвав кількість правоохоронців, які забезпечуватимуть порядок на Різдво.

Нагадаємо, перед Різдвом столичні рятувальники пішли з рейдами по церквах.