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8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 квітня, в православному календарі собор архангела Гавриїла
фото з відкритих джерел

В народі існувало повір’я, що все, що народиться в цей день, вийде нескладним

8 квітня – Міжнародний день ромів, в Україні святкують день працівників військових комісаріатів. В церковному календарі – собор архангела Гавриїла.

Яке сьогодні церковне свято

8 квітня, в православному календарі собор архангела Гавриїла. Він є одним із вищих ангелів. Разом з архангелом Михаїлом вважається вісником добрих новин, тим, хто особливо ставився до людства. В Біблії Гавриїла описують як охоронця обраного народу.

Архангел Гавриїл приніс чимало благих вістей. Зокрема, він з'явився священникові Захарію і сказав, що в того народися син Іоанн Предтеча, дружинам-мироносицям розповів про Восресіння Спасителя, батькам Богородиці – про народження Діви Марії, а самій Діві про те, що вона стане матір'ю Ісуса Христа.

Також, за повір'ям, саме архангел Гавриїл з'явився до пастухів і розповів їм, що народився Месія.

Міжнародний день ромів

Міжнародне свято ромського народу. Встановлене на IV-му Всесвітньому конґресі ромів, що відбувся 1990 р. у Сероцьку (Польща). Метою свята є самоідентифікація ромської етнічної групи як єдиного народу, привернення уваги до самобутньої культури та історії етносу ромá та 80 ромських субетносів, подолання дискримінації, утисків та відчуження ромів.

Що не можна робити в цей день

  • Не можна 8 квітня проводити будь-які переговори або підписувати важливі документи. Інакше удачі в справах не буде.

  • Не можна 8 квітня шити, в’язати і працювати з тканиною.

  • Не можна починати нові справи.

  • Не можна 8 квітня купувати нові речі.

Народні прикмети та повір’я

В народі існувало повір’я, що все, що народиться в цей день, вийде нескладним. З цього приводу існувала приказка: “Що народиться на Гавриїла – потворне і некрасиве”.

  • Якщо цього дня заморозки, то весна буде холодною, а попереду ще будуть морози. 

  • Якщо сніг на дахах все ще лишився, ще цілий місяць буде холодно. 

  • Якщо помолитися архангелу Гавриїлу, він допоможе в будь-якому проханні і виконає світле бажання.

  • Сни в ніч проти 8 квітня збуваються протягом одного тижня після того, як присняться.

  • Якщо зацвіла черемха – можна висаджувати картоплю.

  • Якою буде погода 8 квітня, таким, за прикметами, і буде 8 жовтня.

Іменини

Василь, Гаврило, Кіндрат, Віра, Алла, Ганна, Марія, Лариса.

Теги: свято традиції

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