8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

В народі існувало повір’я, що все, що народиться в цей день, вийде нескладним

8 квітня – Міжнародний день ромів, в Україні святкують день працівників військових комісаріатів. В церковному календарі – собор архангела Гавриїла.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Яке сьогодні церковне свято

8 квітня, в православному календарі собор архангела Гавриїла. Він є одним із вищих ангелів. Разом з архангелом Михаїлом вважається вісником добрих новин, тим, хто особливо ставився до людства. В Біблії Гавриїла описують як охоронця обраного народу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Архангел Гавриїл приніс чимало благих вістей. Зокрема, він з'явився священникові Захарію і сказав, що в того народися син Іоанн Предтеча, дружинам-мироносицям розповів про Восресіння Спасителя, батькам Богородиці – про народження Діви Марії, а самій Діві про те, що вона стане матір'ю Ісуса Христа.

Також, за повір'ям, саме архангел Гавриїл з'явився до пастухів і розповів їм, що народився Месія.

Міжнародний день ромів

Міжнародне свято ромського народу. Встановлене на IV-му Всесвітньому конґресі ромів, що відбувся 1990 р. у Сероцьку (Польща). Метою свята є самоідентифікація ромської етнічної групи як єдиного народу, привернення уваги до самобутньої культури та історії етносу ромá та 80 ромських субетносів, подолання дискримінації, утисків та відчуження ромів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Що не можна робити в цей день

Не можна 8 квітня проводити будь-які переговори або підписувати важливі документи. Інакше удачі в справах не буде.

Не можна 8 квітня шити, в’язати і працювати з тканиною.

Не можна починати нові справи.

Не можна 8 квітня купувати нові речі. Будь ласка, читайте текст після реклами

Народні прикмети та повір’я

В народі існувало повір’я, що все, що народиться в цей день, вийде нескладним. З цього приводу існувала приказка: “Що народиться на Гавриїла – потворне і некрасиве”.

Якщо цього дня заморозки, то весна буде холодною, а попереду ще будуть морози.

Якщо сніг на дахах все ще лишився, ще цілий місяць буде холодно.

Якщо помолитися архангелу Гавриїлу, він допоможе в будь-якому проханні і виконає світле бажання.

Сни в ніч проти 8 квітня збуваються протягом одного тижня після того, як присняться.

Якщо зацвіла черемха – можна висаджувати картоплю.

Якою буде погода 8 квітня, таким, за прикметами, і буде 8 жовтня. Будь ласка, читайте текст після реклами

Іменини

Василь, Гаврило, Кіндрат, Віра, Алла, Ганна, Марія, Лариса.