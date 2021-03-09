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    9 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    В Україні святкують день народження Тараса Шевченка - 9 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    В Україні святкують день народження Тараса Шевченка

    9 березня виповнюється 207 років від дня народження Тараса Шевченка

    9 березня за церковним календарем – перше і друге Знайдення голови Іоанна Предтечі. У народі його називають Іванів день. Вважається, що за погодою сьогодні можна визначити, яке буде літо та врожай.

    Також 9 березня відзначають День народження ляльки Барбі та Міжнародний день діджея.

    В Україні святкують день народження Тараса Шевченка. Цього року славнозвісному українському письменнику виповнилося б 207 років.

    Міжнародний день діджея

    9 березня відзначають Міжнародний день діджея — це скоріше не офіційне свято, а важлива благодійна кампанія, яка проводиться з 2002 року від імені міжнародної клубної індустрії.

    В межах цього свята здійснюється кампанія зі збору коштів в допомогу дитячим організаціям та установам.

    День народження ляльки Барбі

    9 березня 1959 року лялька Барбі вперше з'явилася на Нью-Йоркському ярмарку іграшок в чорно-білому смугастому купальнику, сонцезахисних окулярах і туфлях на шпильці. Саме цей день, 9 березня, можна вважати днем народження ляльки Барбі - однієї з найпопулярніших в світі іграшок, популярність якої не згасає досі.

    Барбі - це найзнаменитіша лялька в історії людства, яка належить компанії Mattel - одному з найбільших виробників іграшок у світі.

    Щотижня в світі продається близько мільйона ляльок, кожну секунду - дві ляльки. У американської дівчинки у віці від 3 до 10 років в середньому буває вісім ляльок Барбі, у італійки - сім, у француженки, німкені і англійки - по п'ять.

    Всього компанія Mattel за півстоліття продала понад мільярд Барбі.

    День народження Тараса Шевченка

    9 березня 2021 року виповнюється 207 років від дня народження українського письменника, класика української літератури Тараса Шевченка (Кобзаря).

    Також 9 березня в Україні відзначається Національний шевченківський день, який заснував Президент України Віктор Ющенко. Про заснування шевченківського дня зазначено в указі від 16 травня «Про деякі заходи щодо підготовки до святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка», яке святкували в Україні у 2014 році.

    Яке сьогодні церковне свято

    Православна церква 9 березня шанує пам'ять Івана Предтечі, в народі свято називають Іванов. Люди молилися йому, і просили його позбавити від головного болю.

    Крім того, у Предтечі просили здоров'я дітей, захисту посівів і про родючість.

    Вважається доброю прикметою побачити іній на деревах в Іванів день.

    Прикмети

    • Якщо ввечері птахи сідають на землю, то літо буде теплим та сонячним
    • На вулиці вітряно – незабаром прийде потепління
    • Сніг передбачає врожайний рік.
    • Якщо на деревах є бруньки, то літо буде раннім та спекотним.

    Що не можна робити

    • Лаятись та вживати нецензурну лексику.
    • Зловживати алкоголем та шкідливою їжею.
    • Виконувати складну фізичну роботу та прати білизну.
    • Шкодити людям та думати негативно.

    Іменини

    9 березня день ангела святкують Іван, Іларіон, Катерина, Софрон

    Теги: церква свята Тарас Шевченко православна церква птахи
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