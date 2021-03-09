9 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
9 березня виповнюється 207 років від дня народження Тараса Шевченка
Також 9 березня відзначають День народження ляльки Барбі та Міжнародний день діджея.
В Україні святкують день народження Тараса Шевченка. Цього року славнозвісному українському письменнику виповнилося б 207 років.
Міжнародний день діджея
9 березня відзначають Міжнародний день діджея — це скоріше не офіційне свято, а важлива благодійна кампанія, яка проводиться з 2002 року від імені міжнародної клубної індустрії.
В межах цього свята здійснюється кампанія зі збору коштів в допомогу дитячим організаціям та установам.
День народження ляльки Барбі
9 березня 1959 року лялька Барбі вперше з'явилася на Нью-Йоркському ярмарку іграшок в чорно-білому смугастому купальнику, сонцезахисних окулярах і туфлях на шпильці. Саме цей день, 9 березня, можна вважати днем народження ляльки Барбі - однієї з найпопулярніших в світі іграшок, популярність якої не згасає досі.
Барбі - це найзнаменитіша лялька в історії людства, яка належить компанії Mattel - одному з найбільших виробників іграшок у світі.
Щотижня в світі продається близько мільйона ляльок, кожну секунду - дві ляльки. У американської дівчинки у віці від 3 до 10 років в середньому буває вісім ляльок Барбі, у італійки - сім, у француженки, німкені і англійки - по п'ять.
Всього компанія Mattel за півстоліття продала понад мільярд Барбі.
День народження Тараса Шевченка
9 березня 2021 року виповнюється 207 років від дня народження українського письменника, класика української літератури Тараса Шевченка (Кобзаря).
Також 9 березня в Україні відзначається Національний шевченківський день, який заснував Президент України Віктор Ющенко. Про заснування шевченківського дня зазначено в указі від 16 травня «Про деякі заходи щодо підготовки до святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка», яке святкували в Україні у 2014 році.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 9 березня шанує пам'ять Івана Предтечі, в народі свято називають Іванов. Люди молилися йому, і просили його позбавити від головного болю.
Крім того, у Предтечі просили здоров'я дітей, захисту посівів і про родючість.
Вважається доброю прикметою побачити іній на деревах в Іванів день.
Прикмети
- Якщо ввечері птахи сідають на землю, то літо буде теплим та сонячним
- На вулиці вітряно – незабаром прийде потепління
- Сніг передбачає врожайний рік.
- Якщо на деревах є бруньки, то літо буде раннім та спекотним.
Що не можна робити
- Лаятись та вживати нецензурну лексику.
- Зловживати алкоголем та шкідливою їжею.
- Виконувати складну фізичну роботу та прати білизну.
- Шкодити людям та думати негативно.
Іменини
9 березня день ангела святкують Іван, Іларіон, Катерина, Софрон