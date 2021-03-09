9 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

9 березня виповнюється 207 років від дня народження Тараса Шевченка

9 березня за церковним календарем – перше і друге Знайдення голови Іоанна Предтечі. У народі його називають Іванів день. Вважається, що за погодою сьогодні можна визначити, яке буде літо та врожай.

Також 9 березня відзначають День народження ляльки Барбі та Міжнародний день діджея.

В Україні святкують день народження Тараса Шевченка. Цього року славнозвісному українському письменнику виповнилося б 207 років.

Міжнародний день діджея

9 березня відзначають Міжнародний день діджея — це скоріше не офіційне свято, а важлива благодійна кампанія, яка проводиться з 2002 року від імені міжнародної клубної індустрії.

В межах цього свята здійснюється кампанія зі збору коштів в допомогу дитячим організаціям та установам.

День народження ляльки Барбі

9 березня 1959 року лялька Барбі вперше з'явилася на Нью-Йоркському ярмарку іграшок в чорно-білому смугастому купальнику, сонцезахисних окулярах і туфлях на шпильці. Саме цей день, 9 березня, можна вважати днем народження ляльки Барбі - однієї з найпопулярніших в світі іграшок, популярність якої не згасає досі.

Барбі - це найзнаменитіша лялька в історії людства, яка належить компанії Mattel - одному з найбільших виробників іграшок у світі.

Щотижня в світі продається близько мільйона ляльок, кожну секунду - дві ляльки. У американської дівчинки у віці від 3 до 10 років в середньому буває вісім ляльок Барбі, у італійки - сім, у француженки, німкені і англійки - по п'ять.

Всього компанія Mattel за півстоліття продала понад мільярд Барбі.

День народження Тараса Шевченка

9 березня 2021 року виповнюється 207 років від дня народження українського письменника, класика української літератури Тараса Шевченка (Кобзаря).

Також 9 березня в Україні відзначається Національний шевченківський день, який заснував Президент України Віктор Ющенко. Про заснування шевченківського дня зазначено в указі від 16 травня «Про деякі заходи щодо підготовки до святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка», яке святкували в Україні у 2014 році.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 9 березня шанує пам'ять Івана Предтечі, в народі свято називають Іванов. Люди молилися йому, і просили його позбавити від головного болю.

Крім того, у Предтечі просили здоров'я дітей, захисту посівів і про родючість.

Вважається доброю прикметою побачити іній на деревах в Іванів день.

Прикмети

Якщо ввечері птахи сідають на землю, то літо буде теплим та сонячним

На вулиці вітряно – незабаром прийде потепління

Сніг передбачає врожайний рік.

Якщо на деревах є бруньки, то літо буде раннім та спекотним.

Що не можна робити

Лаятись та вживати нецензурну лексику.

Зловживати алкоголем та шкідливою їжею.

Виконувати складну фізичну роботу та прати білизну.

Шкодити людям та думати негативно.

Іменини

9 березня день ангела святкують Іван, Іларіон, Катерина, Софрон