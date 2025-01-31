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«Громада-фортпост». Уряд запускає проєкт для посилення співпраці між регіонами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Громада-фортпост». Уряд запускає проєкт для посилення співпраці між регіонами
За словами Шмигаля, підтримати громади-фортпости можна буде через укладання спеціальних угод
фото з відкритих джерел

Кабмін планує залучити якомога більше тилових громад до підтримки прифронтових громад

Кабмін запускає експериментальний проєкт для посилення співпраці між тиловими та прифронтовими громадами. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, уряд увів поняття «громада-форпост». Йдеться про населені пункти у 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення, а також від кордону з РФ та Білоруссю.

Проєкт, за словами Шмигаля, має на меті залучити якомога більше тилових громад до підтримки громад-форпостів. За його словами, це можна зробити через укладання спеціальних угод, за якими буде надаватися гуманітарна, соціальна, медична, логістична, фінансова та інша допомога.

«Це важливий крок для демонстрації нашої єдності та взаємодопомоги. Це те, що робить нас сильнішими», – каже глава уряду.

Нагадаємо, Київрада ухвалила звернення до Верховної Ради з пропозицією внести зміни до Бюджетного кодексу України, які дадуть змогу планово фінансувати потреби Сил оборони та безпеки України за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Як повідомлялося, у 2024 році один день війни коштував Україні 5,7 млрд грн або $142 млн. Загалом видатки на оборону із фонду державного бюджету становили майже 2,1 трлн грн або $51,9 млрд. Водночас у 2025 році на оборону планують витратити 2,2 трлн грн – це понад чверть ВВП.

До слова, триває 1073-й день повномасштабної війни. Противник завдав 44 авіаударів, скинувши при цьому 88 КАБ. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1007 дронів-камікадзе та здійснили понад 4600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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Теги: війна Кабмін Денис Шмигаль громада фінансування

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