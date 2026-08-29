Блогер показав українське село-привид, яким вільно ходять косулі

Сьогодні Новоселиця фактично балансує між статусом покинутого села та дачного поселення

Через відсутність постійних мешканців природа поступово повертає село собі

На Чернігівщині є село, яке більше нагадує декорації до постапокаліптичного фільму. Новоселиця, попри оптимістичну назву, поступово перетворилася на майже безлюдний населений пункт серед лісу неподалік кордону з Київською областю. Як інформує «Главком», село відвідав автор YouTube-каналу «Шукач Андрій». Він показав покинуті будинки та розповів, як нині виглядає Новоселиця.

Блогера вразила відсутність людей і закинуті хати. Довкола – лише ліс та хащі.

«Село називається Новоселиця, але воно зовсім не дотягує до цієї назви. Жителі повиїжджали, а оптимістична назва залишається. Зараз село виглядає пусткою», – зазначив блогер.

Електроенергії в селі немає. Тут не залишилося ні ліній електропередач, ні опор. Про те, що колись будинки були підключені до мережі, нагадують лише «фішки», які збереглися на деяких хатах.

Із мобільним зв’язком ситуація також складна: телефон ловить максимум одну-дві поділки, а про стабільний інтернет місцевим доводиться лише мріяти.

Дорога до Новоселиці стала серйозним випробуванням. Асфальту тут ніколи не було, а після дощів торф’яний ґрунт перетворюється на багнюку з глибокими коліями. Дістатися сюди можна переважно позашляховиком або мотоциклом.

На Партизанській вулиці блогер побачив старі дерев’яні та глиняні будинки, багато з яких звели ще в 1950-х роках. Час і відсутність догляду роблять своє: у деяких хатах обвалилися печі, дахи прогнили або провалилися під вагою повалених дерев, а старі колодязі у дворах засипали чи накрили шифером.

Водночас на окремих будинках досі збереглася традиційна червона глиняна черепиця, що є характерною рисою старої архітектури Чернігівщини.

Через відсутність постійних мешканців природа поступово повертає собі село. Будинки заростають кленом, папороттю та бур’янами, а між ними вільно ходять косулі.

Однак назвати Новоселицю абсолютно безлюдною все ж не можна. Під час поїздки блогер зустрів людей на позашляховику. Вони розповіли, що в деяких будинках час від часу таки живуть люди.

«Вони кажуть: «Як ти сюди доїхав? Сюди ніхто не приїжджав ніколи». Кажу, що їжджу по таких віддалених селах. Пояснили мені, що зараз погода така дощова, тому все заросло. Люди приїжджають хіба що на джипі, бо на іншій машині сюди не заїдеш», – розповів автор відео.

Сьогодні Новоселиця фактично балансує між статусом покинутого села та дачного поселення. Тут майже немає звичних для сучасного життя умов, а головною «господинею» території поступово стає природа.

Нагадаємо, автори каналу «Гуцулендія» вирушили в експедицію до високогірного гуцульського села Стовпні на Івано-Франківщині, яке за останні десятиліття повністю спорожніло. Колись тут вирувало життя, а нині залишилося лише кілька покинутих хат, через що населений пункт називають селом-привидом.

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