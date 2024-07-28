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Одеський ТЦК роз'яснив, кого з чоловіків до 25 років можуть мобілізувати

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Одеський ТЦК роз'яснив, кого з чоловіків до 25 років можуть мобілізувати
Люди, які мали такий статус, залишаються військовозобов’язаними навіть якщо їм менше ніж 25 років
фото з відкритих джерел

У квітні 2024 року в Україні скасували статус «обмежено придатний», змінилися умови придатності до військової служби

Одеський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки опублікував роз'яснення щодо мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років.

Згідно з законодавством, призовники цього віку можуть бути мобілізовані у таких випадках:

  • Якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час;
  • Якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав військово-облікову спеціальність;
  • Визнаний військово-лікарською комісією (ВЛК) непридатним до строкової служби у мирний час, але придатним у воєнний час.

Також, у зв'язку зі скасуванням статусу «обмежено придатний» у квітні 2024 року, особи, які раніше мали цей статус, залишаються військовозобов'язаними навіть до 25 років. Вони можуть бути направлені на повторне проходження ВЛК для уточнення придатності до військової служби.

За результатами ВЛК чоловік може отримати один з таких статусів:

  • Придатний до служби;
  • Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах тощо;
  • Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;
  • Тимчасово непридатний;
  • Непридатні до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців.

Нагадаємо, що уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації тепер доступне в «Дії».

До слова, у застосунку «Резерв+» зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа. 

Як відомо, Кабінет Міністрів 5 червня затвердив постанову, яка вносить зміни в порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Тепер підлягають бронюванню до 100 % працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики. Крім того, для критичних підприємств збільшили строк бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

Читайте також: Мінекономіки повідомило, скількох українців вдасться забронювати від мобілізації
Теги: мобілізація Україна чоловік ТЦК

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