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Кривонос і Клименко відповіли на заяви Кравченка про підозри

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Кривонос і Клименко відповіли на заяви Кравченка про підозри
Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу
фото: glavcom.ua

 Клименко розповів про ситуацію з членами своєї родини

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив, що йому не вручали підозру. Водночас він наголосив, що НАБУ продовжує працювати у штатному режимі, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Підозру мені ніхто не вручав», – заявив Кривонос під час брифінгу. За його словами, він не бачив паперового документа, а до НАБУ чи САП відповідних документів також не привозили.

«Ми сьогодні побачили незрозумілий винахід – Telegram-підозру», – додав директор НАБУ.

За словами Кривоноса, робота колективу Бюро триває у штатному режимі, як і досудове розслідування у межах операції «Карфаген». Він також заявив, що в НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) очікували можливої реакції на цю операцію.

Керівник САП Олександр Клименко заявив, що члени його родини не отримували жодних підозр. «Члени моєї родини ніяких підозр не отримували», – сказав Клименко. Він додав, що у разі отримання тексту підозри або відповідної інформації повідомить про це додатково.

Керівники НАБУ та САП пов'язали заяви генерального прокурора Руслана Кравченка з реакцією на операцію «Карфаген» та спробою політизувати роботу антикорупційних органів.

Брифінг за участі директора НАБУ та керівника САП

Раніше генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За його словами, йдеться про підозру у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також у фіктивному усиновленні, яке нібито мало створити підстави для уникнення відповідальності.

Кравченко також закликав Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка подати у відставку, заявивши, що вони не мають втягувати антикорупційні органи та їхні колективи в особистий конфлікт. Свої заяви генпрокурор пов'язував з операцією «Карфаген».

Нагадаємо, 7 вересня Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора. Це сталося після проведення НАБУ та САП операції «Карфаген», у межах якої правоохоронці викрили злочинну організацію, яку, за даними слідства, очолював посадовець Офісу генпрокурора. Її учасників підозрюють у кришуванні мережі шахрайських колцентрів та легалізації отриманих злочинним шляхом коштів.

14 вересня президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. На момент появи президентського указу посадовець перебуває у п'ятиденному відрядженні за кордоном.

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Теги: НАБУ Офіс Генерального прокурора Олександр Клименко САП Семен Кривонос Руслан Кравченко операція «Карфаген»

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