Мінкульт зберіг «бронь» для гурту «Океан Ельзи»

Компанія, пов'язана з «Океаном Ельзи», зберегла статус критично важливого підприємства

Міністерство культури України підтвердило ТОВ «Суперсиметрія», пов'язаному з діяльністю гурту «Океан Ельзи», статус критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Відповідний наказ №936 підписала 18 серпня віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна, повідомляє «Главком».

Згідно з документом, компанія відповідає трьом критеріям, необхідним для отримання відповідного статусу. Зокрема, «Суперсиметрія» не має заборгованості зі сплати податків та єдиного соціального внеску, а середня заробітна плата її працівників становить не менше потрійного розміру мінімальної зарплати. Також компанію визнано такою, що має важливе значення для галузі національної економіки.

Окремо у Мінкульті зазначили, що протягом останніх 12 місяців компанія реалізувала щонайменше два всеукраїнські культурно-мистецькі проєкти, які охопили не менше десяти областей України, та/або проєкти за кордоном, спрямовані на популяризацію українського культурного і креативного продукту.

Крім того, вона провела щонайменше три культурно-мистецькі проєкти для військовослужбовців і ветеранів війни. Також компанія зареєстрована в Україні та працює понад три роки, а її основна діяльність належить до креативних індустрій.

З огляду на це Міністерство культури підтвердило ТОВ «Суперсиметрія» статус критично важливого підприємства. Департамент мистецтв та креативних індустрій надалі здійснюватиме моніторинг діяльності компанії та її відповідності встановленим вимогам.

Нагадаємо, вперше статус критично важливого підприємства «Суперсиметрія» отримала від Міністерства культури влітку 2025 року. У травні 2026 року компанія повторно підтвердила відповідність критеріям критично важливого підприємства.