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Броньований Austin і містерія зі смолоскипами. Третій корпус Білецького організував прощання з Коновальцем

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Броньований Austin і містерія зі смолоскипами. Третій корпус Білецького організував прощання з Коновальцем
Містерія відбулася у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у першу ніч повернення полковника додому
фото: t.me/ab3army

Білецький на прощанні з Коновальцем: нинішнє покоління має шанс завершити його справу

Ми є першим поколінням, яке має реальний шанс довести до кінця справу полковника Євгена Коновальця – виграти боротьбу за велику, могутню і соборну Україну. Про це заявив командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький під час церемонії прощання із засновником УВО та ОУН, командиром Корпусу Січових Стрільців полковником Коновальцем.

«Полковник Коновалець уособлює покоління Січових стрільців, Чорних запорожців, бійців УВО, ОУН та УПА. Ми – покоління Майданів, АТО і великої російсько-української війни. Кожне з цих поколінь отримувало українську справу незавершеною», – сказав Білецький. Він поклявся довести цю справу до кінця.

Містерія відбулася у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у першу ніч повернення полковника додому. Домовину з Коновальцем доставили на оригінальному бронеавтомобілі Austin часів Української революції, який відреставрували військовослужбовці Третього армійського корпусу. 

Броньований Austin і містерія зі смолоскипами. Третій корпус Білецького організував прощання з Коновальцем фото 1

До броньовика прикріпили артилерійський лафет і тридюймову гармату – оригінальний зразок 1917 року, яка перебувала на озброєнні дивізії Січових стрільців під командуванням Коновальця.

Біля храму Коновальця зустрів коридор із смолоскипів, воїнів Третього армійського корпусу та Військової школи імені Євгена Коновальця.

Броньований Austin і містерія зі смолоскипами. Третій корпус Білецького організував прощання з Коновальцем фото 2

Запалені вогняні чаші символізували спадкоємність українського війська, а спрямовані у небо промені світла – ідею, що не згасає, і триваючу боротьбу.

Євген Коновалець – командир Корпусу Січових Стрільців, одного з найбоєздатніших підрозділів армії УНР, засновник УВО та ОУН. 

У 1938 році Коновальця в Роттердамі вбив агент радянських спецслужб Павло Судоплатов. Полковника поховали на цвинтарі Кросвейк, у Роттердамі, з наміром у майбутньому перепоховати його на рідній землі після відновлення незалежності України. 

Прах Коновальця доставили в Україну 13 серпня. Його перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі в Києві.

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Теги: поховання війна Андрій Білецький

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Броньований Austin і містерія зі смолоскипами. Третій корпус Білецького організував прощання з Коновальцем
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