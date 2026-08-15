Броньований Austin і містерія зі смолоскипами. Третій корпус Білецького організував прощання з Коновальцем

Містерія відбулася у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у першу ніч повернення полковника додому

Білецький на прощанні з Коновальцем: нинішнє покоління має шанс завершити його справу

Ми є першим поколінням, яке має реальний шанс довести до кінця справу полковника Євгена Коновальця – виграти боротьбу за велику, могутню і соборну Україну. Про це заявив командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький під час церемонії прощання із засновником УВО та ОУН, командиром Корпусу Січових Стрільців полковником Коновальцем.

«Полковник Коновалець уособлює покоління Січових стрільців, Чорних запорожців, бійців УВО, ОУН та УПА. Ми – покоління Майданів, АТО і великої російсько-української війни. Кожне з цих поколінь отримувало українську справу незавершеною», – сказав Білецький. Він поклявся довести цю справу до кінця.

Містерія відбулася у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у першу ніч повернення полковника додому. Домовину з Коновальцем доставили на оригінальному бронеавтомобілі Austin часів Української революції, який відреставрували військовослужбовці Третього армійського корпусу.

До броньовика прикріпили артилерійський лафет і тридюймову гармату – оригінальний зразок 1917 року, яка перебувала на озброєнні дивізії Січових стрільців під командуванням Коновальця.

Біля храму Коновальця зустрів коридор із смолоскипів, воїнів Третього армійського корпусу та Військової школи імені Євгена Коновальця.

Запалені вогняні чаші символізували спадкоємність українського війська, а спрямовані у небо промені світла – ідею, що не згасає, і триваючу боротьбу.