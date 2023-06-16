Частина Кривого Рогу може залишитися без води – мер міста

Вілкул: «Ситуація із водою складна. Дуже складна. Резерву у Південному водосховищі залишилося на 1,5 місяця»

Ризик того, що частина міста на якийсь час залишиться без водопровідної води, як зараз Марганець та Покров – високий

Через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС та обміління водосховища частина Кривого Рогу може залишитися без водопровідної води. Це може відбутися через 1,5 місяця. Про це повідомляє мер міста Олександр Вілкул у Facebook.

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«Ситуація із водою складна. Дуже складна. Резерву у Південному водосховищі залишилося на 1,5 місяця», – сказав Вілкул.

За словами мера, рівень у Каховському водосховищі падає «і зрозуміло, що найближчими роками звідти води не буде».

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«Потрібно зробити в аварійному режимі те, що ніхто ніколи не робив. Економія води найближчими місяцями тільки збільшуватиметься. І ризик того, що частина міста на якийсь час залишиться без водопровідної води, як зараз Марганець та Покров – високий», – додав Вілкул.

Нагадаємо, через підрив ГЕС забруднення Дніпра перевищує норму у 28 тисяч разів. Вся акваторія нижче Каховської дамби не придатна для використання, для купання.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що розпочинається будівництво магістральних водогонів для забезпечення півдня України водою. На це Кабінет Міністрів уже виділив майже 2,5 млрд грн.

До слова, Кабінет Міністрів схвалив рішення про виплату грошової допомоги постраждалим від затоплення після підриву Каховської ГЕС.

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Уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям майже 565 мільйонів гривень для допомоги постраждалому від затоплення населенню. Кожній постраждалій особі виплатять одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. Виплати організовуватимуть Херсонська та Миколаївська ОВА.