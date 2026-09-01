Лубінець розповів про нову «послугу» ТЦК за $50 тис.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини підтвердив, що ця схема дійсно існує на Закарпатті

У прикордонній області України з'явилася схема, за якою військовозобов'язаних можуть незаконно переправляти через державний кордон за гроші. Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю «Українській правді», повідомляє «Главком».

За словами омбудсмена, йдеться про так звану «послугу під ключ». За неї військовозобов'язаний нібито має заплатити від $50 тис. до $70 тис., після чого його можуть прямо з мікроавтобуса переправити за межі України.

«Одна з останніх історій, яку ми поки що підтверджуємо: у прикордонній області з'явилася нова «послуга під ключ» – людина може заплатити від 50 до 70 тисяч доларів, і тоді її прямо з буса переправляють за межі України», – розповів Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що найбільше корупційний фактор, за його словами, проявляється на Закарпатті. Водночас у Запорізькій та Харківській областях він практично не спостерігає такого явища. Лубінець також розповів про інші випадки можливого незаконного «відкупу» від мобілізації. За його словами, щоб вийти з автобуса ТЦК, можуть вимагати $10 тис., а за вихід із приміщення ТЦК – $15 тис.

Омбудсмен вважає, що ефективність роботи ТЦК не варто оцінювати лише за кількістю мобілізованих. На його думку, важливішим показником має бути кількість військовозобов'язаних, які після мобілізації фактично доходять до фронту. Раніше Лубінець повідомляв, що з початку повномасштабної війни отримав майже 12 тис. скарг на дії ТЦК та СП під час мобілізації.

Варто нагадати, що відомого українського археолога, кандидата історичних наук Павла Нечитайла, який у 2022 році добровольцем пішов до ЗСУ та має статус учасника бойових дій, мобілізували повторно під час розгляду його документів на продовження відстрочки.