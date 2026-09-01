Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лубінець розповів про нову «послугу» ТЦК за $50 тис.

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Лубінець розповів про нову «послугу» ТЦК за $50 тис.
За послугу військовозобов'язаний нібито має заплатити від $50 тис. до $70 тис.
колаж: glavcom.ua

Уповноважений Верховної Ради з прав людини підтвердив, що ця схема дійсно існує на Закарпатті

У прикордонній області України з'явилася схема, за якою військовозобов'язаних можуть незаконно переправляти через державний кордон за гроші. Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю «Українській правді», повідомляє «Главком». 

За словами омбудсмена, йдеться про так звану «послугу під ключ». За неї військовозобов'язаний нібито має заплатити від $50 тис. до $70 тис., після чого його можуть прямо з мікроавтобуса переправити за межі України.

«Одна з останніх історій, яку ми поки що підтверджуємо: у прикордонній області з'явилася нова «послуга під ключ» – людина може заплатити від 50 до 70 тисяч доларів, і тоді її прямо з буса переправляють за межі України», – розповів Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що найбільше корупційний фактор, за його словами, проявляється на Закарпатті. Водночас у Запорізькій та Харківській областях він практично не спостерігає такого явища. Лубінець також розповів про інші випадки можливого незаконного «відкупу» від мобілізації. За його словами, щоб вийти з автобуса ТЦК, можуть вимагати $10 тис., а за вихід із приміщення ТЦК – $15 тис.

Омбудсмен вважає, що ефективність роботи ТЦК не варто оцінювати лише за кількістю мобілізованих. На його думку, важливішим показником має бути кількість військовозобов'язаних, які після мобілізації фактично доходять до фронту. Раніше Лубінець повідомляв, що з початку повномасштабної війни отримав майже 12 тис. скарг на дії ТЦК та СП під час мобілізації.

Варто нагадати, що відомого українського археолога, кандидата історичних наук Павла Нечитайла, який у 2022 році добровольцем пішов до ЗСУ та має статус учасника бойових дій, мобілізували повторно під час розгляду його документів на продовження відстрочки. 

Читайте також:

Теги: ТЦК корупція мобілізація Дмитро Лубінець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава САП Олександр Клименко заявив, що прокуратура просить суд арештувати 150 млн грн застави, внесеної за ексміністра Германа Галущенка
Застава за Галущенка. Антикорупційні органи знайшли спосіб, як ексміністра повторно відправити у СІЗО
Вчора, 21:24
Темпи російського набору вже не компенсують втрати на війні
Росія щомісяця втрачає на фронті на 6 тис. військових більше, ніж набирає – The Guardian
29 серпня, 03:23
Ступак очолив правління Sense bank у лютому 2024 року
ВАКС переніс засідання з обрання запобіжного заходу голові правління Sense Bank
25 серпня, 19:52
Ірина Мудра 19 серпня отримала повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу
Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід Мудрій: трансляція засідання
24 серпня, 16:02
Атака дронів на Київ, нові записи «Форест Гамп» та удари по Донеччині: головне за день 20 серпня
Атака дронів на Київ, нові записи «Форест Гамп» та удари по Донеччині: головне за день 20 серпня
20 серпня, 21:00
Лубінець розкрив результати переговорів із РФ щодо зниклих військових
Обмін військовополоненими. Лубінець провів переговори з російською омбудсманкою
19 серпня, 17:09
НАБУ і САП заявили про спецоперацію: фігурують нардепи, посадовці Офісу президента
НАБУ і САП заявили про спецоперацію: фігурують нардепи, посадовці Офісу президента
19 серпня, 08:54
Перебування офіцера в стані сп’яніння підтвердили свідки і результати освідування
Напідпитку «виховував» підлеглого: на Франківщині працівник ТЦК побив солдата
14 серпня, 16:51
Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі
Зняття з обліку та бронь за $6 тис.: підозру отримав 23-річний киянин
6 серпня, 16:40

Події в Україні

Росія вдруге атакувала термінал «Нової пошти» в Одесі
Росія вдруге атакувала термінал «Нової пошти» в Одесі
Лубінець розповів про нову «послугу» ТЦК за $50 тис.
Лубінець розповів про нову «послугу» ТЦК за $50 тис.
Росія створила дешеву ракету для виснаження ППО України
Росія створила дешеву ракету для виснаження ППО України
Генштаб повідомив про рекордні втрати окупантів за літо
Генштаб повідомив про рекордні втрати окупантів за літо
«Ляпас ворогу»: Буданов оцінив подвиг українських школярів
«Ляпас ворогу»: Буданов оцінив подвиг українських школярів
Перші лобісти-порушники. НАЗК повідомило про своє рішення
Перші лобісти-порушники. НАЗК повідомило про своє рішення

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2026
97K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
79K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
67K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
60K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках

Новини

Депутати зможуть голосувати в укритті. Рада показала нову систему (фото, відео)
Сьогодні, 15:02
Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
Сьогодні, 14:29
Посилки до €150 залишаються без мита: Рада провалила голосування
Сьогодні, 13:41
Глава дипломатії ЄС закликала передати Україні ракети, термін придатності яких спливає
Сьогодні, 13:35
Путін передумав зустрічатися з главою ЦРУ після розмов зі спецслужбами – ЗМІ
Сьогодні, 12:59
У Білорусі повторюється ситуація, яку фіксували перед вторгненням Росії у 2022 році
Сьогодні, 10:23

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua