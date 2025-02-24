Лавров пояснив, коли Росія припинить бойові дії

За словами російського міністра, гарантії, що Україна не вступить у НАТО, повинні бути «залізобетонними»

Російська Федерація не збирається припиняти бойові дії під час перемовин

Російська Федерація готова до переговорів і з Україною, і з Європою. Водночас активні бойові дії буде завершено тільки у випадку, якщо результати переговорів будуть задовольняти РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

«Росія припинить бойові дії, коли будуть досягнуті домовленості, що влаштовують російську сторону. Варіант із замиренням, зупинкою бойових дій по лінії зіткнення та продумування подальших кроків Росію не влаштує», – заявив він.

За словами глави МЗС, гарантії того, що Україна не вступить у НАТО, повинні бути «залізобетонними».

Коментуючи зустріч із представниками Сполучених Штатів у Саудівській Аравії, яка відбулась минулого тижня, очільник російського МЗС заявив, що вона Москві «дала надію на нормальний діалог» із Вашингтоном.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський передав очільнику Сполучених Штатів Дональду Трампу перелік погоджених режимів припинення вогню, які порушувала Російська Федерація.

За словами очільника України, 2025 рік повинен стати роком початку «реального надійного миру». Водночас Зеленський наголосив, що російський диктатор Володимир Путін «не подарує цей мир і не віддасть його в обмін на щось».

Тим часом спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що Сполучені Штати наближаються до мирних домовленостей щодо війни в Україні, і що сторони повинні будуть піти на поступки.

До слова, Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, а також провели низку ефективних оборонних та наступальних операцій.