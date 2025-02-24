Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лавров пояснив, коли Росія припинить бойові дії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Лавров пояснив, коли Росія припинить бойові дії
За словами російського міністра, гарантії, що Україна не вступить у НАТО, повинні бути «залізобетонними»
фото з відкритих джерел

Російська Федерація не збирається припиняти бойові дії під час перемовин

Російська Федерація готова до переговорів і з Україною, і з Європою. Водночас активні бойові дії буде завершено тільки у випадку, якщо результати переговорів будуть задовольняти РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

«Росія припинить бойові дії, коли будуть досягнуті домовленості, що влаштовують російську сторону. Варіант із замиренням, зупинкою бойових дій по лінії зіткнення та продумування подальших кроків Росію не влаштує», – заявив він.

За словами глави МЗС, гарантії того, що Україна не вступить у НАТО, повинні бути «залізобетонними».

Коментуючи зустріч із представниками Сполучених Штатів у Саудівській Аравії, яка відбулась минулого тижня, очільник російського МЗС заявив, що вона Москві «дала надію на нормальний діалог» із Вашингтоном.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський передав очільнику Сполучених Штатів Дональду Трампу перелік погоджених режимів припинення вогню, які порушувала Російська Федерація.

За словами очільника України, 2025 рік повинен стати роком початку «реального надійного миру». Водночас Зеленський наголосив, що російський диктатор Володимир Путін «не подарує цей мир і не віддасть його в обмін на щось».

Тим часом спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що Сполучені Штати наближаються до мирних домовленостей щодо війни в Україні, і що сторони повинні будуть піти на поступки.

До слова, Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, а також провели низку ефективних оборонних та наступальних операцій.

Читайте також:

Теги: Сергій Лавров росія війна НАТО МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Близько тридцяти французьких пожежників та поліцейських перебувають на території консульства
Поблизу російського консульства у Марселі стався вибух
Сьогодні, 10:39
Митрополит Арсеній заборонив читати молитву за Україну
У Фінській православній церкві виникли розбіжності через молитву до річниці війни в Україні
Вчора, 14:03
Звіт ISW щодо війни в Україні 19 лютого
Окупанти просуваються на Донеччині – карти ISW
20 лютого, 05:38
На території підприємства працюють оперативні та екстрені служби
Після атаки дронів у Росії палає Сизранський НПЗ: з’явилися відео
19 лютого, 06:19
Чому Зеленський відмовив Трампу?
Чому Зеленський відмовив Трампу?
17 лютого, 17:20
Віктор Медведчук вимагав, щоб львівський суд підключав його до слухань справи через російські суди
«Алло, Москва». Що відбувається зі справою про держзраду Медведчука? Судові хроніки
10 лютого, 10:45
Росія погано годує мобілізованих українців
Розвідка показала, в яких умовах перебувають незаконно мобілізовані Росією українці
2 лютого, 16:39
Німеччина спроєктувала судно «НТВ 130»
«Путінська диверсія» у Балтійському морі: Німеччина готує відповідь
27 сiчня, 09:09
Наслідки атаки уточнюються
«Шахеди» влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Черкащині, частина області без світла
25 сiчня, 06:29

Політика

Лавров пояснив, коли Росія припинить бойові дії
Лавров пояснив, коли Росія припинить бойові дії
Сі Цзіньпін поговорив із Путіним
Сі Цзіньпін поговорив із Путіним
США закликають ООН голосувати за їхній варіант резолюції щодо України
США закликають ООН голосувати за їхній варіант резолюції щодо України
Генштаб підтвердив ураження Рязанського нафтопереробного заводу
Генштаб підтвердив ураження Рязанського нафтопереробного заводу
Стармер і Макрон хочуть «відтягнути» Трампа від Путіна – The Times
Стармер і Макрон хочуть «відтягнути» Трампа від Путіна – The Times
Очільниця євродипломатії: США заговорили російськими наративами
Очільниця євродипломатії: США заговорили російськими наративами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
383K
Мирні переговори. Американський генерал Бен Ходжес різко звернувся до Європи
171K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 лютого 2025
28K
Американці вивішують біля своїх будинків чорні прапори: що це означає
27K
«Бомбардувальники завантажені»: Буданов прокоментував можливу атаку РФ 24 лютого
24K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua