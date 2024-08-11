День будівельника України: історія свята, яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Це день, коли ми відзначаємо внесок будівельників, архітекторів, проектувальників, інженерів та всіх, хто причетний до створення та розвитку інфраструктури нашої країни

День будівельника – це свято, яке відзначається в Україні щорічно у другу неділю серпня

Сьогодні, 11 серпня Україна відзначає День будівельника – професійне свято всіх тих, хто своєю працею створює комфорт і затишок наших домівок, будує міста та інфраструктуру країни.

День будівельника – це не лише привід привітати професіоналів своєї справи, а й можливість нагадати про важливість їхньої роботи для розвитку та процвітання України. Особливо зараз, коли країна потребує відбудови після руйнувань, завданих російською агресією, праця будівельників набуває ще більшої цінності.

«Главком» підготував добірку найкращих привітань із цим святом у віршах, прозі та листівках.

Зміст

Історія свята

День будівельника вперше був встановлений в 1993 році указом президента Леоніда Кучми. Це була підтримка ініціативи працівників будівництва і промисловості. Відтоді це свято щорічно відзначається у другу неділю серпня.

У 2024 році свято припадає на 11 серпня.

Традиції будівельників

У будівельників є цікава традиція: молодий працівник повинен відкусити шматок хліба з сіллю, потримати руки над чашею з вогнем, а також одягнути каску і пройти «випробування» цеглою.

Деякі будівельники люблять вішати обереги над входом в будинок. Оберегом може слугувати монета або зерно. Часто об першу плиту будинку розбивають пляшку шампанського.

Серед слов'янських народів вважалося, що найкращим днем для початку зведення нового будинку є вівторок або четвер. Також було дуже важливо вибрати правильне місце для майбутнього будівництва. Ні в якому разі не можна було будувати на перехресті або перетині доріг, а особливо - на місці могили або чиєїсь загибелі.

Також будівельники того часу не любили будувати поруч із бузиною, бо вважали, що життя поряд з цією рослиною буде гірким.

Привітання з Днем будівельника у прозі

Вітаю із Днем будівельника! Бажаю мінімум труднощів і витрат, максимум сил та удачі у справах будівництва, та й у особистих справах також. Нехай кожен проєкт – робочий чи життєвий – увінчується успіхом!

***

Всіх будівельників вітаю з професійним святом і хочу побажати ефективної та творчої праці, щастя та здоров'я, успіхів та благополуччя. Нехай робота приносить вам насолоду!

***

З днем будівельника тебе вітаю! Хочу побажати тобі такого ж розміреного та планомірного життя, як твоя робота: цегла до цегли, стіна до стіни. Нехай ніхто не засмучує тебе. І нехай твої справи складаються благополучно.

***

У день будівельника прийміть вітання, адже це дуже нелегка праця. Ви по крихтах створюєте, втілюєте в яскраву реальність задумки з безмовних креслень на папері. Сил вам, здоров'я богатирського, енергії та успіхів у будівництві та в житті.

***

Вітаю з днем будівництва! Бажаю будувати такі стіни, щоб нічого та ніхто не зміг їх зломити. Нехай здопов’є дозволяє працювати ще багато років!

***

Вітаю з Днем будівельника! Твоя праця – це фундамент суспільства, а руки — це творці нових ідей! Дякую за талант і якісну роботу!

***

Вітаю з Днем будівельника! Нехай у тебе завжди виходить усе на 100% і праця дарує радість. Щоб проекти були успішними, а життя – щасливим!

Привітання з Днем будівельника у віршах

***

Хай на Ваше професійне свято,

Буде у Вас радощів багато.

І здоров’я у житті хай буде,

А за роботу Вам дякують люди.

Хай буде щастя, гроші, робота,

А від держави (керівництва) хай буде турбота.

Хай регулярно надходить зарплата,

І добре все буде – і в будні, і в свята!

***

Архітектор, муляр, дизайнер,

Плиточник, маляр -

Всіх вас вітаємо з Днем будівельника,

Ви сьогодні кожен - ювіляр.

І нехай виконроб сьогодні не лається,

І нехай замовник шкідливий не бурчить.

Сьогодні День будівельника, посвяткую,

Начальство нехай сьогодні не кричить.

Бажаємо вам покірливих замовників,

Виконробів ніжних, як рідна мати.

Жен терплячих, перекурів довгих,

І в руки важкого не брати.

***

Хочу я піснею будівельника підтримати,

Щоб міг він по заслугам отримати,

Він кожен день, у будь-яку негоду,

Будує так житло для нашого народу.

Ростуть, завдяки його вправному вмінню,

Мости і лікарні з міцного каміння.

У всіх, будівельник, ти завжди в пошані,

У праці своїй ти для нас нездоланний.

***

З Днем будівельника, мій друг -

Приймай сьогодні привітання.

Нехай на все вистачає сили рук,

Нескінченним буде натхнення.

Здоров'я міцного, як залізобетон,

Яким заливаєш ти фундамент.

Удачі тобі великий такий вагон,

Нехай доля тебе любити не перестане!

***

Всім будівельникам бажаю

Домівки зводити легко,

Щоб ваші всі проблеми

Ішли за горизонт далеко.

Життя яскравого, ласки й тепла!

Вітаю щиро вас сьогодні.

Аби робота щасливою була!

***

Хай доля будує добре

Твої життєві дороги,

Хай буде міцним здоров’я

На сто із гачечком літ…

Будь певним у власних силах

І милим, перш за все – Богу,

З Днем будівельника, друже!

Святкує з тобою світ!

День будівельника – привітання у листівках