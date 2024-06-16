16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено укладати угоди

Сьогодні, 16 червня, Міжнародний день африканської дитини, Міжнародний день водоспаду, Міжнародний день батька та День батька в Україні. Віряни відзначають неділю Святих Отців I Вселенського Собору; чудотворця Тихона Аматунтського

Міжнародний день африканської дитини

16 червня кожного року світ відзначає Міжнародний день африканської дитини (International Day of the African Child). Подію започаткувала Організація африканської єдності у 1991 році.

Цей день є річницею демонстрації в Соуето (ПАР), коли темношкірі школярі вийшли відстоювати право на освіту рідною мовою та домогтись покращення шкільного навчання в цілому. Влада почала стріляти в демонстрантів, внаслідок чого загинуло близько 600 осіб та приблизно 6 тисяч заарештували. Ці події відбулись саме 16 червня у 1976 році.

Міжнародний день водоспаду

Щороку 16 червня відзначається Міжнародний день водоспаду. Цей день присвячений святкуванню природного дива водоспадів, які є одними з елементів ландшафту нашої планети, що вражає та захоплює.

Водоспади бувають різних форм і розмірів, від пологих каскадів до бурхливих потоків води. Вони забезпечують не тільки приголомшливе візуальне видовище, але й необхідні ресурси для життя, включаючи прісну воду для пиття, зрошення та відпочинку. У цей день люди відвідують водоспади по всьому світу або дізнаються більше про їхнє екологічне значення.

Міжнародний день батька та День батька в Україні

Батько для кожного з нас – це вихователь, захисник, вчитель і друг, якому ми завдячуємо базовими вміннями, життєвими принципами та цінностями. На допомогу люблячого батька діти можуть розраховувати завжди, незалежно від того, скільки їм років, а теплі згадки про цю найріднішу людину залишаються з нами на все життя і дарують підтримку в найтяжчі часи.

Вшановувати батьків в окремий день прийнято у всіх країнах, при цьому національні дати можуть різнитися. Але існує й загальне свято – Міжнародний день батька, який щорічно відзначають третьої неділі червня. Збігається з міжнародним святом і День батька в Україні. У 2024 році Міжнародний день батька та День батька в Україні відзначається 16 червня.

Яке сьогодні релігійне свято

11 червня в церковному календарі – неділя Святих Отців I Вселенського Собору; чудотворця Тихона Аматунтського.

У 7-му неділю після Пасхи, між Вознесінням і Трійцею, свята Церква згадує й прославляє святих і богоносних отців Першого Вселенського Собору. Він відбувся у 325 р. у місті Нікеї за імператора Костянтина Великого. Цей Собор було скликано проти лжевчення олександрійського священника Арія, який відкидав Божество і предвічне народження другого Лиця Св. Тройці, Сина Божого, від Бога Отця, і вчив, що Син Божий є тільки вище творіння. У Соборі брало участь 318 єпископів, серед яких були відомі церковні діячи: св. Миколай Чудотворець, Яків, єпископ Низибійський, Спиридон Триміфунтський, св. Афанасій Великий, який був у той час ще в сані диякона, та інші апологети християнства.

Рівноапостольний імператор Костянтин був присутній на засіданнях Собору. У своїй промові, виголошеній у відповідь на привітання єпископа Євсевія Кесарійського, він сказав: «Бог допоміг мені скинути нечестиву владу гонителів, але незрівнянно прикрі для мене будь-якої війни, будь-якої кровопролитної битви і незрівнянно гіршого внутрішня міжусобна боротьба в Церкві Божій».

Святитель Тихон, єпископ Амафунтський, народився в місті Амафунті на острові Кіпр. Батьки виховали сина в християнському благочесті, навчили читання Священних книг. Збереглися відомості, що дар чудотворення проявився у святого Тихона ще в юнацькому віці.

Святитель Тихон усердно трудився над викоріненням залишків язичництва на Кіпрі, знищував ідольські капища і насаджував християнську віру. Святитель був милостивим, двері його будинку були відкриті для всіх, він з любов'ю вислуховував і виконував прохання кожного, хто приходив до нього. Не боячись погроз і мук, він твердо і безстрашно сповідував свою віру перед поганами.

У службі святителю Тихону вказується, що він передбачав час свого упокоєння, яке сталося в 425 році.

Що не можна робити цього дня

Не можна лихословити і сваритися з рідними.

Важку фізичну працю краще відкласти.

Сон з 15 на 16 червня віщий. Він збудеться дуже скоро, але розповідати про нього не варто.

Якщо на вулиці негода, то не варто виходити на вулицю, залишайтеся вдома.

Також сьогодні не варто укладати угоди. Краще обміркуйте все ще раз.

Народні прикмети

Дощ – до великого врожаю грибів; південний вітер – погода буде доброю; туман – до сонячної погоди.

Якщо бобри проявляють сильну активність, то це віщувало дощ.

Якщо весь день буде йти дощ – буде багато грибів.

Північно-західний вітер віщує сиру погоду і приносить хвороби.

Собака мало їсть або їсть траву і погано спить – до дощу.

Туман вранці стелиться по воді – до сонячної погоди.

Гроза в цей день обіцяє поганий збір сіна.

Пам’ятні події 16 червня

У 1998 році вперше в прямому ефірі через інтернет було показано пологи. 40-річна американка з Флориди, яка погодилася на цей експеримент, народила хлопчика, на ім'я Шон.

У 1940 році СРСР в ультимативній формі пред'явив Естонії та Латвії ноти з вимогою зміни урядів і введення в ці країни додаткових радянських підрозділів. На наступний день Червона Армія окупувала Естонію та Латвію.

У 1934 році в Харкові відкрився перший з'їзд письменників України. Створено Спілку письменників України (СПУ).

У 1919 році Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Лист голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П'єтро Гаспаррі.

У 1903 році створена компанія Ford Motor.

У 1874 році відбулося урочисте відкриття Кавендішської лабораторії (Кембридж, Англія).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро.