16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні заборонено укладати угоди
Сьогодні, 16 червня, Міжнародний день африканської дитини, Міжнародний день водоспаду, Міжнародний день батька та День батька в Україні. Віряни відзначають неділю Святих Отців I Вселенського Собору; чудотворця Тихона Аматунтського
Міжнародний день африканської дитини
16 червня кожного року світ відзначає Міжнародний день африканської дитини (International Day of the African Child). Подію започаткувала Організація африканської єдності у 1991 році.
Цей день є річницею демонстрації в Соуето (ПАР), коли темношкірі школярі вийшли відстоювати право на освіту рідною мовою та домогтись покращення шкільного навчання в цілому. Влада почала стріляти в демонстрантів, внаслідок чого загинуло близько 600 осіб та приблизно 6 тисяч заарештували. Ці події відбулись саме 16 червня у 1976 році.
Міжнародний день водоспаду
Щороку 16 червня відзначається Міжнародний день водоспаду. Цей день присвячений святкуванню природного дива водоспадів, які є одними з елементів ландшафту нашої планети, що вражає та захоплює.
Водоспади бувають різних форм і розмірів, від пологих каскадів до бурхливих потоків води. Вони забезпечують не тільки приголомшливе візуальне видовище, але й необхідні ресурси для життя, включаючи прісну воду для пиття, зрошення та відпочинку. У цей день люди відвідують водоспади по всьому світу або дізнаються більше про їхнє екологічне значення.
Міжнародний день батька та День батька в Україні
Батько для кожного з нас – це вихователь, захисник, вчитель і друг, якому ми завдячуємо базовими вміннями, життєвими принципами та цінностями. На допомогу люблячого батька діти можуть розраховувати завжди, незалежно від того, скільки їм років, а теплі згадки про цю найріднішу людину залишаються з нами на все життя і дарують підтримку в найтяжчі часи.
Вшановувати батьків в окремий день прийнято у всіх країнах, при цьому національні дати можуть різнитися. Але існує й загальне свято – Міжнародний день батька, який щорічно відзначають третьої неділі червня. Збігається з міжнародним святом і День батька в Україні. У 2024 році Міжнародний день батька та День батька в Україні відзначається 16 червня.
Яке сьогодні релігійне свято
11 червня в церковному календарі – неділя Святих Отців I Вселенського Собору; чудотворця Тихона Аматунтського.
У 7-му неділю після Пасхи, між Вознесінням і Трійцею, свята Церква згадує й прославляє святих і богоносних отців Першого Вселенського Собору. Він відбувся у 325 р. у місті Нікеї за імператора Костянтина Великого. Цей Собор було скликано проти лжевчення олександрійського священника Арія, який відкидав Божество і предвічне народження другого Лиця Св. Тройці, Сина Божого, від Бога Отця, і вчив, що Син Божий є тільки вище творіння. У Соборі брало участь 318 єпископів, серед яких були відомі церковні діячи: св. Миколай Чудотворець, Яків, єпископ Низибійський, Спиридон Триміфунтський, св. Афанасій Великий, який був у той час ще в сані диякона, та інші апологети християнства.
Рівноапостольний імператор Костянтин був присутній на засіданнях Собору. У своїй промові, виголошеній у відповідь на привітання єпископа Євсевія Кесарійського, він сказав: «Бог допоміг мені скинути нечестиву владу гонителів, але незрівнянно прикрі для мене будь-якої війни, будь-якої кровопролитної битви і незрівнянно гіршого внутрішня міжусобна боротьба в Церкві Божій».
Святитель Тихон, єпископ Амафунтський, народився в місті Амафунті на острові Кіпр. Батьки виховали сина в християнському благочесті, навчили читання Священних книг. Збереглися відомості, що дар чудотворення проявився у святого Тихона ще в юнацькому віці.
Святитель Тихон усердно трудився над викоріненням залишків язичництва на Кіпрі, знищував ідольські капища і насаджував християнську віру. Святитель був милостивим, двері його будинку були відкриті для всіх, він з любов'ю вислуховував і виконував прохання кожного, хто приходив до нього. Не боячись погроз і мук, він твердо і безстрашно сповідував свою віру перед поганами.
У службі святителю Тихону вказується, що він передбачав час свого упокоєння, яке сталося в 425 році.
Що не можна робити цього дня
- Не можна лихословити і сваритися з рідними.
- Важку фізичну працю краще відкласти.
- Сон з 15 на 16 червня віщий. Він збудеться дуже скоро, але розповідати про нього не варто.
- Якщо на вулиці негода, то не варто виходити на вулицю, залишайтеся вдома.
- Також сьогодні не варто укладати угоди. Краще обміркуйте все ще раз.
Народні прикмети
- Дощ – до великого врожаю грибів; південний вітер – погода буде доброю; туман – до сонячної погоди.
- Якщо бобри проявляють сильну активність, то це віщувало дощ.
- Якщо весь день буде йти дощ – буде багато грибів.
- Північно-західний вітер віщує сиру погоду і приносить хвороби.
- Собака мало їсть або їсть траву і погано спить – до дощу.
- Туман вранці стелиться по воді – до сонячної погоди.
- Гроза в цей день обіцяє поганий збір сіна.
Пам’ятні події 16 червня
- У 1998 році вперше в прямому ефірі через інтернет було показано пологи. 40-річна американка з Флориди, яка погодилася на цей експеримент, народила хлопчика, на ім'я Шон.
- У 1940 році СРСР в ультимативній формі пред'явив Естонії та Латвії ноти з вимогою зміни урядів і введення в ці країни додаткових радянських підрозділів. На наступний день Червона Армія окупувала Естонію та Латвію.
- У 1934 році в Харкові відкрився перший з'їзд письменників України. Створено Спілку письменників України (СПУ).
- У 1919 році Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Лист голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П'єтро Гаспаррі.
- У 1903 році створена компанія Ford Motor.
- У 1874 році відбулося урочисте відкриття Кавендішської лабораторії (Кембридж, Англія).
Іменини
День ангела сьогодні святкують Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро.
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