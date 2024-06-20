20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто заздрити іншим

20 червня – День літнього сонцестояння. Також відзначається Всесвітній день біженців та Всесвітній день Wi-Fi. Віряни вшановують пам’ять мученика Мефодія.

День літнього сонцестояння

День літнього сонцестояння у 2024 році відзначають 20 червня – це найдовший день в році. Літнє сонцестояння або літнє рівнодення – це день початку літа в північній півкулі Землі і початку зими в південній півкулі.

Літнє сонцестояння відбувається в той момент, коли нахил осі обертання Землі у напрямку на Сонце приймає найменше значення. В залежності від зсуву календаря, літнє сонцестояння відбувається 20 або 21 червня в північній півкулі і 21 або 22 грудня у південній півкулі (день зимового сонцестояння)

Всесвітній день біженців

Міжнародний день, який щорічно 20 червня організовує Організація Об'єднаних Націй. Він призначений для святкування, інформування та вшанування біженців з усього світу. Цей день вперше був встановлений 20 червня 2001 року на знак визнання 50-ї річниці Конвенції про статус біженців 1951 року.

У 2001 році Генеральна Асамблея ООН одноголосно прийняла спеціальну резолюцію – вираз солідарності з Африкою, в якій знаходиться велика кількість біженців, і яка традиційно проявляє до них свою великодушність. Згідно з даною резолюцією Генеральна Асамблея в 2001 році відзначала п'ятдесяту річницю Конвенції про статус біженців 1951 року. Тоді ж Організація африканської єдності (ОАЄ) погодилася з тим, щоб Всесвітній день біженців відзначався одночасно з Днем африканських біженців – 20 червня.

Всесвітній день Wi-Fi

Щорічно 20 червня відзначаємо свято бездротових технологій – Всесвітній день Wi-Fi. Подію започаткував Бездротовий широкосмуговий Альянс.

Розвиток технології передачі інформації радіоканалом (Wi-Fi) розпочався у 1990-х роках. Перші пристрої випустили у 2000 році. Бездротовий інтернет-зв’язок набрав популярності, тому що це зручно (немає потреби у кабелях), дозволяє користуватись кільком людям одночасно, надає доступ до мережі в будь-якій країні та в місцях відсутності стільникового зв’язку, на відміну від мобільного інтернету.

Метою Всесвітнього дня Wi-Fi є привернення уваги суспільства до розв’язання проблеми відсутності бездротового швидкісного підключення в різних країнах (близько 4 мільярди людей на планеті не мають доступу до інтернету), викорінення цифрової нерівності, залучення до розвитку технологій.

Яке сьогодні релігійне свято

20 червня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Мефодія, єпископа Патарського. Він був одним із видатних християнських теологів і мучеників ранньої Церкви. Народився у IX столітті в місті Патара в Лікії (нині це територія Туреччини). Відомий своєю ревністю у проповідуванні християнської віри та боротьбою з єресями, що поширювалися в той час.

Мефодій був обраний єпископом Патарським. Він активно проповідував серед язичників і єретиків, захищаючи істинне вчення Церкви. Особливу увагу приділяв боротьбі з єрессю гностицизму та іншими неправдивими вченнями, які намагалися спотворити християнське вчення.

За свою непохитну віру і активну діяльність Мефодій зазнав переслідувань з боку римської влади. Його було заарештовано та піддано жорстоким катуванням, але він не зрікся своєї віри. Зрештою, Мефодія було страчено, і він прийняв мученицьку смерть за Христа

Що не можна робити цього дня

Не можна заздрити іншим.

Не варто вбивати павуків.

Краще не сваритися.

Народні прикмети

Павук сплів велику павутину – до теплих і сонячних днів.

Якщо дощить, то ще 40 днів буде така погода.

Жаби стрибають по траві – до дощу.

Мурахи сховалися у мурашник – до зливи.

Пам’ятні події 20 червня

451 – відбулась Битва на Каталаунських полях.

1624 – Битва під Мартиновим.

1792 – Велика французька революція: народне повстання в Парижі

1837 – королевою Великої Британії стає Вікторія I.

1857 – британські війська перебили усіх мешканців індійського міста Махуа-Дабар (близько 5000 осіб) та знищили місто.

1867 – президент США Ендрю Джонсон оголосив про покупку Аляски

1918 – у Києві почався Всеукраїнський церковний собор.

1919 – військова делегація Української Народної Республіки підписала з поляками мирний договір.

1963 – США й СРСР підписали угоду про встановлення «гарячої лінії» зв'язку між урядами двох держав.

1993 – перший пробний залізничний рейс по тунелю під Ла-Маншом.

2003 – створений фонд Вікімедіа.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Іван, Інокентій, Теодор, Федір, Ян.