Драпатий анонсував масштабування дальніх ударів по Росії

За словами головнокомандувача, Україна працює над тим, щоб збільшити втрати російської армії та знизити економічні спроможності РФ

Драпатий подякував генералу Гринкевичу за особисті зусилля із забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провів першу телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис головнокомандувача.

Під час розмови Драпатий окреслив своє бачення української перемоги та спроможностей, які допоможуть її здобути. «На нинішньому етапі війни маємо посилити операції в різних доменах, не допускати інфільтрацію противника в смугах нашої оборони, масштабувати дальнє та середнє вогневе ураження по ворогу. Наголосив на необхідності подальшого розвитку армійських корпусів та збільшення їх автономії», – зазначив він.

За словами головнокомандувача, Україна працює над тим, щоб збільшити втрати російської армії та знизити економічні спроможності РФ.

«Працюємо над тим, щоб підвищити рівень летальності ворожих втрат та знизити економічні спроможності Москви. Застосовуємо для цього асиметричні підходи та українські технології», – наголосив Драпатий.

Також він подякував генералу Гринкевичу за особисті зусилля із забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони, а також президенту США Дональду Трампу, міністру оборони Піту Гегсету та Сполученим Штатам за військову допомогу.

Зауважимо, президент Росії Володимир Путін дав зрозуміти, що Кремль готується воювати проти України щонайменше ще три роки. Військові витрати залишаться головним пріоритетом федерального бюджету РФ на 2027–2029 роки, а щоб їх профінансувати, влада урізатиме цивільні статті та нарощуватиме борг.

Як повідомлялось, російська влада, ймовірно, розпочала активну підготовку до оголошення чергової хвилі офіційної мобілізації та запровадження воєнного стану,

Нагадаємо, що в Росії раніше фікесувалися ознаки прихованої підготовки до нового призову: військкомати активізували масову видачу «мобілізаційних розпоряджень» – документів, які фактично готують росіян до можливого призову без офіційного оголошення мобілізації.

До того, Україна отримала інформацію про підготовку Росією додаткової мобілізації – президент Володимир Зеленський заявляв, що політичне керівництво РФ поставило завдання збільшити окупаційний контингент щонайменше на десятки тисяч осіб.