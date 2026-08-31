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Ексміністр оборони Федоров отримав бронювання через благодійний фонд

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Ексміністр оборони Федоров отримав бронювання через благодійний фонд
Київський ТЦК підтвердив бронювання ексміністра Федорова
фото: Михайло Федоров/Telegram

ТЦК офіційно підтвердив термін дії бронювання, а парламентська ТСК вирішила з'ясувати деталі роботи колишнього урядовця у фонді

Колишній міністр оборони Михайло Федоров має чинне бронювання від мобілізації через міжнародну благодійну організацію «Фонд Східна Європа». Про це повідомив народний депутат і голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Олексій Гончаренко, оприлюднивши відповідь Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, пише «Главком».

Згідно з документом, бронювання Федорова почало діяти 18 липня 2026 року та діятиме до 29 січня 2027 року. «Доводимо до вашого відома, що відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів Федоров Михайло Альбертович (21.01.1991 р.н.) має чинне бронювання з 18.07.2026 року по 29.01.2027 рік, за міжнародною благодійною організацією «Фонд східна Європа»», – йдеться у відповіді ТЦК.

Ексміністр оборони Федоров отримав бронювання через благодійний фонд фото 1
фото: Олексій Гончаренко
Ексміністр оборони Федоров отримав бронювання через благодійний фонд фото 2
фото: Олексій Гончаренко

У документі також наведено загальний механізм бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану. Зокрема, протягом 72 годин із моменту формування відповідного списку засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів переведення особи на спеціальний військовий облік здійснюється автоматично за умови відповідності встановленим вимогам.

Серед таких умов – перебування на військовому обліку, наявність трудових відносин із державним органом, критично важливим підприємством, установою чи організацією, уточнення персональних даних та відсутність військовозобов'язаного у розшуку.

За словами Гончаренка, Федоров виконує роботу у фонді та має підтвердження того, що потребує бронювання. Водночас ТСК планує детальніше розглянути обставини його роботи в організації.

Представників «Фонду Східна Європа» запросили на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, де планують з'ясувати деталі роботи Федорова в організації.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров погодився на пропозицію міністра оборони Італії Гвідо Крозетто стати його радником. Ексміністр повідомляв, що разом із командою розпочав міжнародну поїздку, присвячену розвитку проєктів у сфері цифровізації та defense tech.

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Теги: Михайло Федоров бронювання від мобілізації

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