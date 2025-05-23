Експрацівник ЗАЕС назвав найвпливовіших працівників станції, що перейшли на бік Росії

«Не всі – колаборанти». Експрацівник ЗАЕС розповів про українців, що лишилися працювати в окупації

Колишній керівник експлуатаційного підрозділу Запорізької АЕС Олег Дудар розповів про працівників ЗАЕС, які після початку окупації підтримали російську сторону. Серед них – ексдиректор станції та експрезидент «Енергоатому» Володимир Бронніков, а також Віктор Лівінський і Юрій Черничук, які свого часу керували енергоблоком №4. Про це Дудар зазначив в інтерв’ю «Главкому».

«Так, колаборантом став Володимир Бронніков, колишній багаторічний директор Запорізької АЕС. Потім він був народним депутатом України, пізніше – президентом «Енергоатому». Він ніякі вказівки давати не може, у нього не та посада. Але ж він в перших рядах на всіх парадах – до 1 травня, до 9 травня. Він агітує за «русский мир», каже, що це добре, що прийшли росіяни, а станція «повернулася в рідну гавань» і таке інше. Тобто він проголошує всі наративи пропаганди русні, попри те, що це – людина, яку в Україні колись поважали, він був нагороджений найвищими українськими нагородами», – зазначив Дудар.

За словами екскерівника експлуатаційного підрозділу ЗАЕС, також колаборантом став Віктор Лівінський. Він працював у експлуатаційному підрозділі, був начальником блока №4.

«Ще – Юрій Черничук, який теж працював у мене і був після Лівінського керівником блока №4, а зараз він – директор ЗАЕС, призначений «Росатомом». На ЗАЕС залишилося багато таких людей, які мріяти не могли про те, що вони в Україні колись отримають такі високі посади», – наголосив Олег Дудар.

Фахівець додав, що на ЗАЕС перед початком великої війни працювало понад 11 тис. фахівців. Населення Енергодара складало десь 55 тис.

«Коли почалася війна, багато людей відразу ж виїхало. Відтік персоналу відбувався активно до кінця 2022 року та тривав ще до середини 2023-го. Але після того, як у вересні 2022-го окупанти провели псевдореферендуми, виїхати стало дуже важко. Нам з дружиною вже не вдалося виїхати в неокуповану Україну, тому вимушені були їхати через Крим на Грузію», – розповів екскерівник експлуатаційного підрозділу ЗАЕС.

Як підкреслив Дудар, до осені виїхала більшість українських фахівців, на станції залишилось працювати близько трьох тисяч: «Люди залишилися з різних причин: комусь довелося доглядати за немічними рідними, у когось не було грошей, щоб знімати житло на вільній від окупантів території. Не можна звинувачувати всіх, хто зараз працює на ЗАЕС в тому, що вони колаборанти. Атомна станція потребує постійного нагляду. Сумно, але з тих, хто залишився в Енергодарі, є й «ждуни», які чекали на прихід «русского міра».

Олег Дудар розповів, що працівники ЗАЕС, яких через катування змусили підписати договори з «Росатомом», не мають жодного захисту. Він додав, що сам керував підрозділом та умовляв людей, щоб вони залишалися на своїх робочих місцях.

«Тоді, в 2022 році, блоки ще працювали. Я казав своїм людям: «Неможливо кинути працю, бо це ж безпека всієї України та Європи, бо лише ви знаєте, як цю станцію експлуатувати. А поруч стояли орки з автоматами та кулеметами». Ми стояли перед дилемою: що важливіше, бути громадянином-патріотом, або бути фахівцем-ядерником, який стоїть на захисті ядерної безпеки попри все. А Петро Котін (президент «Енергоатому» – «Главком») прямо сказав: якщо ви залишились на станції, то ви – вороги України, колаборанти. І тільки ті, хто виїхав, є патріотами. Але я не поділяю таку думку», – підсумував Дудар.

Також Олег Дудар в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Енергодар і Запорізька станція для російських військових стали безпечним місцем для відпочинку. За його словами, окупанти перетворили місто на своєрідний «санаторій», де почуваються у безпеці, тоді як українців постійно піддають терору.

Зокрема, Олег Дудар зазначив, що окупанти замінували майданчик Запорізької атомної електростанції, весь Енергодар та берегову лінію Каховського моря. Водночас сама АЕС перетворилася на російську військову базу, де вогневі позиції розташовані поруч з реактором.