Священника, який відспівував Навального, заборонено у служінні

Священнику заборонено служити на три роки

Причини заборони не вказані

Священника, який відспівував Навального, заборонили у служінні. Про це повідомляє російський Telegram-канал «Сирена» з посиланням на відповідний указ.

За даними каналу, документ видав Московський патріархат, на ньому стоїть підпис патріарха Кирила. Причини заборони у документі не вказані.

Згідно з указом, священник московського храму Покрови Пресвятої Богородиці ієрей Димитрій Сафронов з 15 квітня «заборонений у священнослужінні терміном на три роки без права преподання благословення, носіння ряси та наперсного хреста».

До того ж, зазначається, що священника було понижено в сані до псаломщика.

Сафронов відспівував Навального на 40 днів, був на похованні разом із його родиною, співав панахиди на могилі політика.

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Як повідомлялося, у Росії світлину покійного політика Олексія Навального визнали символом екстремістської організації.

До того ж, суди у чотирьох регіонах Росії прирівняли прізвище опозиційного політика Олексія Навального до екстремістської символіки. Суди призначили адміністративні арешти учасникам акцій за прізвище Навального на їхніх плакатах.

Раніше повідомлялося, що у Росії після поховання опозиціонера Олексія Навального, що проводилися 1 березня силовиками затримали на публічних заходах 130 людей.