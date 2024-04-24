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Священника, який відспівував Навального, заборонено у служінні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Священника, який відспівував Навального, заборонено у служінні
Священнику заборонено служити на три роки
фото ілюстративне

Причини заборони не вказані

Священника, який відспівував Навального, заборонили у служінні. Про це повідомляє російський Telegram-канал «Сирена» з посиланням на відповідний указ.

За даними каналу, документ видав Московський патріархат, на ньому стоїть підпис патріарха Кирила. Причини заборони у документі не вказані.

Священника, який відспівував Навального, заборонено у служінні фото 1

Згідно з указом, священник московського храму Покрови Пресвятої Богородиці ієрей Димитрій Сафронов з 15 квітня «заборонений у священнослужінні терміном на три роки без права преподання благословення, носіння ряси та наперсного хреста».

До того ж, зазначається, що священника було понижено в сані до псаломщика.

Сафронов відспівував Навального на 40 днів, був на похованні разом із його родиною, співав панахиди на могилі політика. 

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Як повідомлялося, у Росії світлину покійного політика Олексія Навального визнали символом екстремістської організації

До того ж, суди у чотирьох регіонах Росії прирівняли прізвище опозиційного політика Олексія Навального до екстремістської символіки. Суди призначили адміністративні арешти учасникам акцій за прізвище Навального на їхніх плакатах.

Раніше повідомлялося, що у Росії після поховання опозиціонера Олексія Навального, що проводилися 1 березня силовиками затримали на публічних заходах 130 людей.

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Теги: росія РПЦ священник патріарх Кирил

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