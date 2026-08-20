Голубовська пояснила, чому багато українців повертаються з Європи в Україну на лікування

«Українці звикли до зовсім іншої доступності медицини»

Чимало українців, які після початку повномасштабної війни опинилися за кордоном, повертаються в Україну для лікування через відмінності між вітчизняною та західною системами охорони здоров'я. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла лікарка-інфекціоністка, професорка Ольга Голубовська.

За словами Голубовської, після переїзду за кордон українці на власному досвіді зіткнулися з особливостями місцевих систем охорони здоров'я та відчули суттєву різницю.

Професорка зазначила, що західна медицина ефективно працює у випадках невідкладних станів, коли йдеться про безпосередню загрозу життю пацієнта. У таких ситуаціях застосовуються сучасне обладнання, стандартизовані протоколи та високий рівень сервісу.

Водночас, за словами Голубовської, ситуація відрізняється, коли людині необхідне планове лікування, допомога через хронічне захворювання або консультація вузького спеціаліста. У таких випадках пацієнти можуть зіткнутися з бюрократичними процедурами та тривалим очікуванням.

«Українці звикли до зовсім іншої доступності: у нас можна отримати консультацію фахівця, зробити МРТ чи здати аналізи тут і зараз, запланувати операцію максимум через тиждень, а не півтора року. У Європі діє жорстка система прописаних інструкцій, де первинна ланка фактично працює як фільтр, аби не пустити пацієнта далі без екстрених показань. Західний лікар суворо захищений протоколом – він діє за алгоритмом і рідко виходить за його межі. Натомість наша медична школа завжди виховувала в лікарях клінічне мислення, коли бачать не просто симптоми за інструкцією, а конкретного пацієнта з його індивідуальною патологією», – пояснила професорка.

Ще одним фактором Голубовська назвала вартість медичних послуг. За її словами, отримання медичної допомоги за кордоном без відповідної страховки може вимагати значних витрат.

«Ну і вартість, звісно, не зрівняти. За кордоном без астрономічних грошей чи спеціальної страховки ви взагалі нічого не отримаєте, а в нас за абсолютно притомні кошти чи й безкоштовно людина одразу потрапляє до кваліфікованого лікаря, отримуючи реальну допомогу», – зазначила Голубовська.

Нагадаємо, раніше Ольга Голубовська в інтерв'ю «Главкому» заявила, що найважчим викликом для системи охорони здоров'я після завершення бойових дій можуть стати психічні розлади українців.