Фермери хочуть відмовитися від збирання врожаю однієї культури: названо причину

Низькі закупівельні ціни, проблеми з експортом та висока вартість сушіння можуть зробити збирання врожаю економічно невигідним

Українські аграрії можуть відмовитися від збирання кукурудзи цього сезону через низькі закупівельні ціни, проблеми з експортом та високу вартість сушіння врожаю. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в інтерв’ю «Комерсанту Українському», передає «Главком».

«По-перше, кукурудзу не можна продати, по-друге, її треба зберігати, треба сушити – а це електроенергія. Тобто витрати на те, щоб зібрати кукурудзу, будуть більшими, ніж заробіток на ній», – пояснив Марчук.

Експерт оцінює цьогорічний урожай кукурудзи приблизно у 33 млн тонн, якщо аграрії зберуть усі посіви.

Водночас через збитковість частина виробників може залишити кукурудзу в полях до весни, сподіваючись, що за цей час ситуація на ринку покращиться.

«Тому легше, щоб вона простояла умовно до весни – тоді її зібрати. Можливо, буде краща ситуація на ринку», – сказав Марчук.

Водночас відтермінування збирання може створити додаткові проблеми для аграрного сектору. Тривале зберігання зерна збільшує навантаження на і без того обмежені потужності для зберігання, а проблеми з експортом позбавляють аграріїв необхідних для наступної посівної обігових коштів.

«Якщо ми говоримо про те, що все збирається, то брак внутрішніх зберігальних систем може сягати, умовно, від восьми до одинадцяти мільйонів тонн – і це потрібно чимось компенсувати», – наголосив експерт.

Схожа ситуація вже виникала з овочами. Як раніше писав «Главком», фермер із Полтавщини був змушений вивезти на поле непродані помідори. Він пояснював, що через надлишок продукції та падіння цін витрати на збирання і логістику в окремих випадках перевищували можливий заробіток.