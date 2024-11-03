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Футболіст рівненського «Вереса» розповів, як йому без бронювання вдається уникати мобілізації

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Футболіст рівненського «Вереса» розповів, як йому без бронювання вдається уникати мобілізації
Спортсмен заявив, що не розуміється на темі бронювання футболістів від мобілізації
фото: скриншот з відео

Дахновський про свою спеціальність: «Я вчуся на «гідеозію». Не можу вимовити це слово. Я просто не знаю, як це називається»

Півзахисник «Вереса» Віталій Дахновський розповів, що оскільки футболісти клубу не заброньовані – він зараз здобуває вищу освіту. Однак на запитання журналіста стосовно навчання, спортсмен не зміг назвати свою спеціальність та освітній ступінь. Це стало відомо із інтервʼю на каналі «Брутальний Футбол».

Журналіст запитав Дахновського, яка наразі ситуація у «Вересі» по бронюванню від мобілізації. «На даний момент ми такі самі люди як всі. Нічо немає ніякого бронювання», – відповів футболіст.

Інтервʼюер був здивований, адже, за його словами, клуби першої ліги заброньовані, клуби другої – теж, але «Верес» грає у вищій – премʼєр лізі. На що Дахновський заявив, що не розуміється на темі бронювання футболістів від мобілізації.

«Я в цьому не розбираюся, я просто вчуся в коледжі тут. Це в мене друга освіта буде, бо перша – училище», – пояснив футболіст.

Журналіст уточнив у Дахновського, чи здобуває він зараз бакалаврат чи магістратуру. Але й тут футболіст відповів, що не знає.

«Не знаю. Я вчуся на «гідеозію». Я просто не можу вимовити це слово. Я просто не знаю, як це називається», – сказав Дахновський. Інтервʼюер уточнив, чи вчиться спортсмен на геодезиста, на що той відповів ствердно.

«Це може бакалавр, А потім ще на магістра, напевно, піду, якщо зможу вчитись, бо я не дуже люблю вчитися», – зізнався футболіст. Він додав, що наразі вчиться, але тренування не пропускає.

Нагадаємо, в Україні 2024 року зі 100 тис. вступників до аспірантури понад 90% – це чоловіки призовного віку, які вже мають ступінь магістра. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

До слова, чоловіки призовного віку масово штурмують університети. Так українські вищі навчальні заклади фіксують небувалий приріст студентів-контрактників. Порівнюючи з минулим роком кількість нових студентів платної форми навчання зросла майже на 40%, а якщо виокремити лише чоловіків – то на 82%. 

Як відомо, Міністерство освіти та науки змінює правила вступу. Все через те, що з початком великої війни виник ажіотаж на аспірантуру, так як навчання на цій формі дає відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє міністр освіти Оксен Лісовий.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ освіта мобілізація Віталій Дахновський

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