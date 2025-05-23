Командир 30-го корпусу ВМС розповів, чи є позитивні результати програми «контракт 18-24»

Перші кілька десятків військових, призваних за програмою «Контракт 18-24», уже завершили БЗВП і склали присягу на вірність українському народові

Делятицький: Програма дуже позитивна й має великі перспективи

Генерал-майор Дмитро Делятицький, командир 30-го корпусу морської піхоти, повідомив, що наразі триває набір за програмою «контракт 18-24» до чотирьох окремих бригад ВМС. Йдеться, зокрема, про 36-ту і 38-му окремі бригади морської піхоти, а також 34-ту і 39-ту окремі бригади берегової оборони. Про це він зауважив в інтерв’ю «Укрінформу», інформує «Главком».

«Загалом, враховуючи відгуки як самих рекрутів, так і їхніх інструкторів, програма дуже позитивна й має великі перспективи. Рекрути задоволені високим рівнем підготовки, адже з ними займаються інструктори з тих бригад, де вони проходитимуть подальшу службу. Маємо позитивні відгуки й від підрозділів, які відзначають високу мотивацію цих військовослужбовців, добру фізичну підготовку й велике бажання навчатися», – зазначив Делятицький.

Командир 30-го корпусу морської піхоти зазначив, що точної кількості охочих наразі не розголошують, оскільки не всі заявки вдається реалізувати – певна частина кандидатів не проходить відбір через стан здоров’я. За його словами, програма «контракт 18-24» демонструє позитивні результати, однак остаточні висновки можна буде зробити лише після того, як нові військовослужбовці розпочнуть виконання бойових завдань.

«Перші кілька десятків військовослужбовців, призваних за цією програмою, уже завершили базову загальновійськову підготовку і склали присягу на вірність українському народові. Тепер у них триває фахова підготовка, після чого вони прибудуть до своїх військових частин, де на них чекає недовгий період адаптації, і далі почнуть виконувати завдання відповідно до своїх посадових обов’язків», – додав генерал-майор.

Як повідомлялося, «контракт 18-24», який передбачає виплату 1 млн грн добровольцям, підписали вже сотні людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Вони діятимуть щонайменше до 6 серпня 2025 року.