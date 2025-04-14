МЗС спростувало новину про переговори РФ та України у Туреччині

Сибіга каже, що нічого такого не планувалося

Турецьке видання писало, що переговори України та РФ можуть відбутися 15-16 квітня

Видання CNN Turk повідомило, що делегації України та Росії зустрінуться в Анкарі найближчими днями. Темою переговорів стане перемир'я в Чорному морі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі для ТСН спростував цю інформацію, повідомляє «Главком».

CNN Turk з посиланням на джерела написало, що переговори України та Росії мають відбутися 15-16 квітня та стосуватиметься безпеки в Чорному морі. Деталей не уточнювали.

Проте, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що «нічого такого не планувалося».

Водночас Anadolu пише, що в Анкарі «відбудеться зустріч за участі військових представників іноземних держав», не уточнюючи про кого саме йдеться.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні – підтримати право Росії окупувати Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Так, Віткофф сказав про це особисто Трампу після зустрічі з посланцем Володимира Путіна Дмитрієвим у Вашингтоні.

«Найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні, за словами Віткоффа, – це підтримати стратегію, яка надасть Росії право власності на чотири східні області України, які вона намагалася незаконно анексувати в 2022 році», – йдеться у матеріалі Reuters.

До слова, на початку квітня спецпосланець російського диктатора Путіна Кирило Дмитрієв перебував з візитом у Вашингтоні. Американська новинна платформа у соціальній Х мережі повідомила, що Трамп підвердив перебування Дмитрієва у цілях переговорного процесу. Росіянин поділився дописом і відзначив його смайликами.

Дмитрієв зазначив, що між країнами все ще тривають різні недомовленості, але сторони намагаються їх виправити. Також повідомляється, що адміністрація Трампа чує позицію та занепокоєння РФ.