Головна Світ Політика
search button user button menu button

МЗС спростувало новину про переговори РФ та України у Туреччині

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
МЗС спростувало новину про переговори РФ та України у Туреччині
Сибіга каже, що нічого такого не планувалося
фото: Цензор.нет

Турецьке видання писало, що переговори України та РФ можуть відбутися 15-16 квітня

Видання CNN Turk повідомило, що делегації України та Росії зустрінуться в Анкарі найближчими днями. Темою переговорів стане перемир'я в Чорному морі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі для ТСН спростував цю інформацію, повідомляє «Главком».

CNN Turk з посиланням на джерела написало, що переговори України та Росії мають відбутися 15-16 квітня та стосуватиметься безпеки в Чорному морі. Деталей не уточнювали.

Проте, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що «нічого такого не планувалося».

Водночас Anadolu пише, що в Анкарі «відбудеться зустріч за участі військових представників іноземних держав», не уточнюючи про кого саме йдеться.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні – підтримати право Росії окупувати Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Так, Віткофф сказав про це особисто Трампу після зустрічі з посланцем Володимира Путіна Дмитрієвим у Вашингтоні.

«Найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні, за словами Віткоффа, – це підтримати стратегію, яка надасть Росії право власності на чотири східні області України, які вона намагалася незаконно анексувати в 2022 році», – йдеться у матеріалі Reuters.

До слова, на початку квітня спецпосланець російського диктатора Путіна Кирило Дмитрієв перебував з візитом у Вашингтоні. Американська новинна платформа у соціальній Х мережі повідомила, що Трамп підвердив перебування Дмитрієва у цілях переговорного процесу. Росіянин поділився дописом і відзначив його смайликами.

Дмитрієв зазначив, що між країнами все ще тривають різні недомовленості, але сторони намагаються їх виправити. Також повідомляється, що адміністрація Трампа чує позицію та занепокоєння РФ.

Теги: переговори Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Учасники переговорів, організованих за посередництва Саудівської Аравії, 11 березня 2025 року
Тріо в Ер-Ріяді. Кожен про своє
26 березня, 22:32
«Путін грає з Трампом, як йому здається, в безпрограшну гру»
Путін грає у свою гру – Росії все, Україні нічого. Яка роль в цій грі у Трампа?
24 березня, 18:48
Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України
ISW: Путін обходить домовленості США та України заради вигоди для Росії
18 березня, 05:46
За словами Зеленського, Україна не визнаватиме окуповані території російськими
Президент назвав «червоні лінії» під час переговорів з РФ
3 квiтня, 16:43
Дмитрієв для російських ЗМІ розповів про свій візит у Вашингтоні
Росія та США «тиснуть руки». Посланець Путіна з Вашингтону говорить про позитивну динаміку
4 квiтня, 00:54
Зеленський: Окремо ми працюємо щодо дронів на оптоволокні – тільки з початку цього року з’явилися понад 20 нових сертифікованих зразків дронів
«Є хороші перспективи». Зеленський поділився деталями щодо виробництва дронів
7 квiтня, 21:34
Сибіга наголосив, що угода має бути взаємовигідною для двох країн і не суперечити євроінтеграційному курсу України
Сибіга: Україна виробила своє бачення тексту угоди зі США про копалини
8 квiтня, 21:50
За словами урядовиці, угода про корисні копалини не міститиме пунктів, які суперечать співпраці України з ЄС
Угода про надра. Стефанішина розповіла, коли стартують технічні консультації
10 квiтня, 13:08
Глава МЗС: «Росія продовжувала посилювати терор проти мирного населення»
Місяць «перемир’я» з РФ. Сибіга розповів про наслідки для України
11 квiтня, 12:36

Політика

МЗС спростувало новину про переговори РФ та України у Туреччині
МЗС спростувало новину про переговори РФ та України у Туреччині
Держсекретар США Рубіо відреагував на удар по Сумах
Держсекретар США Рубіо відреагував на удар по Сумах
Трамп про переговори України та РФ: Треба або змиритися, або заткнутися
Трамп про переговори України та РФ: Треба або змиритися, або заткнутися
Трамп прокоментував переговори з Іраном щодо ядерної угоди
Трамп прокоментував переговори з Іраном щодо ядерної угоди
Трамп подякував Букеле за розміщення «інопланетних ворогів» у сальвадорській в'язниці
Трамп подякував Букеле за розміщення «інопланетних ворогів» у сальвадорській в'язниці
Адміністрація Трампа планує наймасовішу депортацію в історії країни – WP
Адміністрація Трампа планує наймасовішу депортацію в історії країни – WP

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 квітня: ситуація на фронті
123K
Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах
84K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 квітня 2025
35K
Померла колишня глава департаменту культури КМДА, директор музею Києва
14K
Втрати ворога станом на 13 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 квiтня, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
11 квiтня, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
11 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua