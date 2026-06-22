Голова Фонду держмайна оголосив війну «сутенерам»

Наталуха: «Такі собі «сутенери державного майна» фактично приватизували підприємства через менеджмент і забирають собі прибутки»

Голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха заявив, що його команді довелося зіткнутися з масштабним спротивом з боку осіб, які роками фактично контролювали державні підприємства та отримували з них прибутки. За його словами, так звані «сутенери державного майна» вибудували систему неформального управління держактивами, яка супроводжувалася внутрішнім саботажем, витоками інформації та тиском на реформаторів. Про це Наталуха розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Коли ти забираєш «годівницю», яка працювала десятиліттями, зрозуміло, що квіти тобі за це не надсилають. Хіба що чорні і в парній кількості», – зазначив Наталуха.

Він розповів, що отримував дзвінки з погрозами навіть після звичайних вимог надати фінансову звітність та результати незалежного аудиту. За словами посадовця, одним із перших викликів став також внутрішній саботаж у самому Фонді держмайна.

«Перші кілька місяців ми витратили саме на його подолання та зупиняли злив інформації стороннім особам, зацікавленим, щоб на конкретних об'єктах не змінювалося керівництво і щоб ці об’єкти не передавалися на приватизацію», – заявив він.

Наталуха переконаний, що за багатьма державними підприємствами роками існувала система неформального контролю. «Такі собі «сутенери державного майна» фактично приватизували підприємства через менеджмент і вже не один рік, якщо не десятиліттями забирають собі прибутки, а ризики і збитки вішають на державу», – наголосив голова ФДМУ.

За його словами, ця модель дозволяла зацікавленим особам отримувати внутрішню інформацію, впливати на кадрові рішення та контролювати фінансові потоки державних підприємств.

Очільник Фонду вважає, що навіть після виявлення таких схем проблема не зникла повністю. «Цей спротив був, є, і буде далі», – підкреслив він.

Наталуха також повідомив, що опір реформам надходить не лише від окремих представників державного сектору, а й від недобросовісного приватного бізнесу. За його словами, Фонд уже зіткнувся з випадками, коли міноритарні акціонери фактично блокували управління підприємствами, контрольні пакети яких належать державі.

«У нас є кілька випадків з достатньо цікавими прибутковими підприємствами, де приватний міноритарій зробив все можливе в юридичному та адміністративному плані, щоб держава, яка має контрольний пакет акцій, була по факту позбавлена контролю над цим підприємством», – зазначив він.

При цьому голова ФДМУ відмовився називати конкретні компанії, пояснивши це тим, що робота над вирішенням проблеми ще триває. За словами Наталухи, йдеться про прибуткового виробника-монополіста на своєму ринку, щодо якого Фонд спробує відновити контроль уже найближчим часом.

Також Дмитро Наталуха повідомив, що аудит Фонду державного майна виявив масштабні проблеми у сфері управління держактивами. За його словами, понад половина підприємств, які перебувають на балансі Фонду, фактично існують лише на папері, а багато стратегічних активів роками накопичували значні борги, що ускладнює їхню приватизацію.