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Червінський під домашнім арештом: як живе та що читає ексрозвідник (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Червінський під домашнім арештом: як живе та що читає ексрозвідник (фото)
Роман Червінський зустрічає народних депутатів
фото: Facebook/Iryna Gerashchenko

У квартирі Романа Червінського багато книг на історичну та військову тематику

У липні цього року ексрозвідник Роман Червінський вийшов із СІЗО під заставу. Народні депутати прийшли додому до військового та показали, як живе ексрозвідник під цілодобовим домашнім арештом.

У вітальні військового можна помітити велику шафу із різноманітними книгами, довідниками та записами. Серед книг є такі як «Дух і воля проти сваволі. Книга перша. Вісім міністрів», автора Миколи Селюка, професійного військовика і правозахисника. В описі книги зазначається, що це історія про те, як «один сфальсифікований документ спровокував десятилітню війну полковника армії з неприступною державною машиною».

Червінський під домашнім арештом: як живе та що читає ексрозвідник (фото) фото 1
фото: Facebook / Iryna Gerashchenko

Також на полицях помітна «Справа Василя Стуса» автора Вахтанг Кіпіані, «Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію» Бориса Джонсона, книга про Степана Бандеру, а також праця «Незламний. Історія виживання, стійкості та звільнення під час Другої світової війни» Лори Гілленбранд.

Червінський під домашнім арештом: як живе та що читає ексрозвідник (фото) фото 2
фото: Facebook / Iryna Gerashchenko
Дружина ексрозвідника накрила стіл для гостей
Дружина ексрозвідника накрила стіл для гостей
фото: Facebook / Iryna Gerashchenko
Червінський під домашнім арештом: як живе та що читає ексрозвідник (фото) фото 3
фото: Facebook / Iryna Gerashchenko

«В скромній оселі Романа багато книжок. Розповідає, що в тюрмі для нього важливими були книга Вахтанг Кіпіані про Стуса, а от з книжок Дмитра Чекалкіна тюремники вирізали дарчі підписи, знайшовши в них «крамолу», – розповіла нардепка Герщенко. Вона додала, що наразі Червінський, незважаючи на чинну справу проти нього, «прагне захищати Україну, яка точно зараз потребує професіоналів в Силах оборони».

Нагадаємо, у 2023 році Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов'язків командира однієї з частин Сил спеціальних операцій Романа Червінського. Він фігурант у справі про невдалу спробу викрадення російського літака, яка призвела до обстрілу українського аеродрому на Кіровоградщині.  

У липні 2024 року п'ятий президент України разом зі своєю фракцією «Європейська солідарність» вніс заставу за ексрозвідника Романа Червінського. 

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Теги: Європейська солідарність Роман Червінський розвідка арешт

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