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Яке релігійне свято відзначається 17 липня 2026: традиції та молитва

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Яке релігійне свято відзначається 17 липня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 17 липня в церковному календарі – День пам'яті святої великомучениці Марини Антіохійської

17 липня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святої великомучениці Марини Антіохійської – однієї з найшанованіших ранньохристиянських святих, символу непохитної віри та духовної перемоги над злом. Це також головний день ангела для всіх жінок на ім'я Марина.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 17 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святої великомучениці Марини Антіохійської

Яке релігійне свято відзначається 17 липня 2026: традиції та молитва фото 1

Свята Марина народилася наприкінці III століття в місті Антіохія Пісидійська в Малій Азії, в родині знатного язичницького жерця. Після передчасної смерті матері батько віддав дівчинку на виховання годувальниці-християнки. Та таємно прищепила вихованці любов до Бога. Коли у 12 років Марина свідомо прийняла хрещення, розлючений батько зрікся своєї єдиної доньки.

У 15 років, під час жорстоких гонінь на християн за імператора Діоклетіана, дівчину заарештували. Місцевий правитель Олімврій, вражений її красою, запропонував їй стати дружиною в обмін на зречення від Христа. Марина рішуче відмовила, заявивши, що її єдиним Нареченим є Ісус.

Дівчину піддали жорстоким катуванням – її тіло шматували тризубцями і палили вогнем. За переказом, у темниці до неї з'явився диявол у вигляді дракона, але Марина перемогла його силою молитви. Саме тому на багатьох іконах святу зображують у момент подолання демона. Чудесне зцілення Марини після тортур спонукало тисячі свідків повірити в Христа – після чого правитель наказав відсікти їй голову. На Заході свята відома під ім'ям Маргарита. 

Молитва дня

До великомучениці Марини звертаються з молитвами про зцілення від важких душевних і тілесних хвороб, захист від наклепу, ворогів і темних сил, а також про благословення дітей та родини.

О, свята угоднице Божа, великомученице Марино! Ти з юних літ усім серцем полюбила Господа Ісуса Христа і задля Нього зреклася земних благ, витерпівши жорстокі муки та подолавши підступи диявольські силою Животворящого Хреста.

Поглянь нині з Небесних висот на нас, що з вірою і любов'ю припадають до твого святого образу. Будь нашою заступницею перед Престолом Всевишнього. Випроси у Милосердного Бога для нас прощення гріхів, зміцнення у вірі, захист від ворогів видимих і невидимих, від усіляких бід, хвороб та напастей.

Огороди нас і наші домівки твоїми святими молитвами від підпалів, блискавок і злиднів. Допоможи нам у мирі, чистоті та праведності прожити це земне життя, щоб ми сподобилися разом із тобою славити Пресвяту Трійцю – Отця, і Сина, і Святого Духа на віки вічні.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав назву Маринин день, або Марина Вогняна. Цей час традиційно супроводжувався сильними літніми грозами зі шквальним вітром та яскравими блискавками, яким народ надавав назву «зірниці». Господині за звичаєм готували страви з риби, щоб залучити в дім достаток і мир.

  • Яка погода стоїть на Марину – такою буде перша половина серпня.
  • Спекотний і сухий день обіцяє сувору, морозну та малосніжну зиму.
  • Хмари пливуть високо і швидко – встановиться гарна, сонячна погода.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 17 липня не можна спостерігати за блискавками – вірили, що через це можна втратити зір. Не радили залишати маленьких дітей наодинці під час грози. Дівчатам заборонялося ходити з розпущеним волоссям – вважалося, що в косах під час негоди може заховатися нечиста сила. Уникали позичати гроші і брати в борг, сваритися та лихословити.

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Теги: церква свята православна церква традиції свято

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