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Блогери показали закинуте село в Карпатах, про яке мало хто знає

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Стовпні розкинулися між селами Пробійнівка, Гринява та Яблуниця
фото: скріншот із відео

Стовпні, як і сусідні Буркут та Перкалаба, залишаються символами поступового зникнення високогірних карпатських поселень

Автори каналу «Гуцулендія» вирушили в експедицію до високогірного гуцульського села Стовпні на Івано-Франківщині, яке за останні десятиліття повністю спорожніло. Колись тут вирувало життя, а нині залишилося лише кілька покинутих хат, через що населений пункт називають селом-привидом. Про це повідомляє «Главком».

Стовпні історично були хутором села Пробійнівка, яке до радянського періоду мало назву Шикмани. Перші згадки про поселення в цій місцевості датуються XVII століттям, хоча люди жили тут значно раніше. Назву села пов'язують із прикордонними стовпами, адже колись саме тут проходив державний рубіж

Близько ста років тому життя місцевих жителів було нерозривно пов'язане з полонинським господарством. У Стовпнях налічувалося щонайменше 30 хат, у яких мешкали гуцульські родини.

За свою історію село неодноразово опинялося під владою різних держав: до 1918 року входило до складу Австро-Угорщини, у міжвоєнний період перебувало під владою Польщі, під час Другої світової війни – під нацистською окупацією, а згодом – у складі Радянського Союзу. Водночас, як зазначають автори експедиції, найбільшого занепаду населений пункт зазнав уже в другій половині XX століття, коли внаслідок індустріалізації мешканці масово залишали гірські села й переїжджали до міст.

Сьогодні Стовпні, як і сусідні Буркут та Перкалаба, залишаються символами поступового зникнення високогірних карпатських поселень, які ще століття тому були осередками традиційного гуцульського життя.

Під час походу мандрівники зустрічають людей, однак територіально їхні хати розташовані не в селі Стовпні, а належать до інших хуторів та присілків.

Автори також відвідали Угорські скелі, розташовані поблизу українсько-румунського кордону. Через прикордонний режим дістатися до цих місць тепер можна лише за наявності дозволу Державної прикордонної служби.

Стовпні – селище в Україні, у Верховинському районі Івано-Франківської області. Входить до складу Білоберізької сільської громади. Розташоване на висоті 1100 і більше метрів та найвищим населеним пунктом Івано-Франківської області і третім в Україні за найбільшою середньою висотою поселення. Стовпні розкинулися між селами Пробійнівка, Гринява та Яблуниця. Дорога сюди є тільки для підготовлених джипів або ж ЗІЛів. 2021 року повідомлялося, що в селі живе тільки один-єдиний дідусь Юрій, якому давно вже за 80, проте він ще тримає 20 овець.

Нагадаємо, канадець Кристофер разом із своєю дружиною-українкою вперше відвідав село Білки, що на Львівщині. Подорож у провінцію настільки вразила чоловіка, що він емоційно поділився своїми спостереженнями. 

Також ірландський фотокореспондент Кейлан Робертсон, який переїхав жити з Британії до України у 2023 році, розповів, які стереотипи про нашу країну були брехнею

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Теги: подорож село Україна

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