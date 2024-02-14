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Українські перевізники анонсували акцію протесту на кордоні з Польщею

Христина Петренко
glavcom.ua
Українські перевізники анонсували акцію протесту на кордоні з Польщею
Попереджувальна акція українських перевізників на міжнародному пункті пропуску «Краківець-Корчова», листопад 2023
фото: ГО «Міжнародні автомобільні перевізники України»

На одному з пунктів пропуску учасники акції не впускатимуть на територію України польських перевізників

З четверга, 15 лютого, на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ»  українські перевізники планують розпочати акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів, які блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Про це «Суспільному» розповів керівник громадської організації «Перевізники західного регіону» Віталій Коценко.

З його слів, акція має розпочатись 15 лютого о 09:00. Учасники акції не впускатимуть на територію України польських перевізників, які перетинатимуть пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ».

«Вони будуть тут з нами стояти на своїх машинах, поки наші українські перевізники з їхнього боку не почнуть їхати. Адже вони в годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія», – каже Віталій Коценко.

Керівник громадської організації зазначив, що тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону. Додає: проїзд рейсових автобусів на пункті пропуску «Ягодин» не блокуватимуть.

Нагадаємо, у Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

У цей день вони повідомили, що перешкоджатимуть перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт.

Дії польських мітингарів 11 лютого обурили українців: вони висипали зерно з українських вантажівок на кордоні. Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засудило навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками.

На ці дії відреагував і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він назвав дії польських протестувальників неприпустимими.

Станом на ранок вівторка, 13 лютого, на кордоні України та Польщі через протести польських фермерів було заблоковано п’ять пунктів пропуску, а в чергах стоять понад тисячу вантажівок. Цього ж дня вони  попередили, що з 20 лютого мають намір заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також дороги до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

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Теги: Польща дороги акція українці страйк

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