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Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2025 року
Ситуація на фронті 24 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 119 бойових зіткнень

Російські загарбники завдали два ракетні та 55 авіаційних ударів із застосуванням п’яти ракет та 86 КАБ, використав для ударів 863 дрони-камікадзе та здійснив понад чотири тисячі чотириса обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 119 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Торецькому та Покровському напрямках відбулось найбільше бойових зіткнень.

На Харківському напрямку

Відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками в районі Липців.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2025 року фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник дев’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Дворічної, Загризового та Петропавлівки, досі триває боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Сім разів ворог атакував на цьому напрямку, намагаючись просунутися поблизу Ямполівки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю та Копанок.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Противник здійснив два штурми позицій наших захисників. Ворожа активність окупантів проявлялася в районі Часового Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

В районах Диліївки, Кримського, Щербинівки та Торецька ворог 12 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Протягом минулої доби агресор здійснив 63 наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Відродження, Успенівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне, одне боєзіткнення триває досі.
За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день на даному напрямку ліквідовано 189 окупантів, ще 190 поранено. Знищено одну бойову машину піхоти, дев’ять одиниць автомобільної та дві одиниці мототехніки, п’ять засобів РЕБ та вісім антен БпЛА. Окрім того, було пошкоджено артилерійську систему та засіб супутникового зв’язку противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Сім ворожих штурмів відбили наші захисники на цьому напрямку, ворог атакував поблизу Новодарівки, Костянтинополя та Великої Новосілки.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Українські захисники відбили 12 атак загарбницьких військ, окрім цього ворог завдав 24 авіаційних удари, скинувши при цьому 38 КАБ, здійснив 358 обстрілів позицій наших військ та цивільної інфраструктури на території росії.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2025 року фото 9

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 46-ї окремої аеромобільної бригади, 118-ї окремої механізованої бригади та 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому непоправних втрат.

Нагадаємо, триває 1066-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб Торецьк озброєння мотоцикл ворог Покровськ

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Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2025 року
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