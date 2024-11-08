У столиці погіршилася якість повітря

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 8 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 47 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 23.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 15.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 19.3 мкг/м3;

діоксид азоту – 14.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 283.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 39.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 2.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.109 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 49 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 32 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 16.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 22.4 мкг/м3;

діоксид азоту – 9.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 3.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 232.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 48.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 2.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.114 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 53 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 28.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 20.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 24.8 мкг/м3;

діоксид азоту – 21.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 3.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 344.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 33.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 3.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.116 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 50 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 20.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 17.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 19.7 мкг/м3;

діоксид азоту – 38.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 8.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 487.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 20 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 38.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.097 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 56 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 23.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 19.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 21.2 мкг/м3;

діоксид азоту – 23.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 4.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 323.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 59.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 14.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.114 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 58 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 24.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 18.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 21 мкг/м3;

оксид вуглецю – 351.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 1.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 33.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

оксид азоту – 8.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.111 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 61 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 23.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 19.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 20.9 мкг/м3;

озон – 48.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид вуглецю – 333.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 2.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 20.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

сірководень – 1.4 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

оксид азоту – 12.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.092 мкЗв/год.

Нагадаємо, ввечері 7 листопада в Києві спостерігалося тимчасове погіршення стану повітря, рівень забрудненості – середній.