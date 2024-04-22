22 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено купатися

22 квітня відзначається Міжнародний день Матері-Землі, Всесвітній день селфі Землі та Шоста седмиця Великого посту. Віряни вшановують пам’ять преподобного Теодора Сикеота і Віталія.

Міжнародний день Матері-Землі

22 квітня уся світова спільнота відзначає Міжнародний день Матері-Землі. І дійсно, Земля є нашою Матінкою та Годувальницею. Це спільний дім для всього людства, у якому створені дивовижні умови, що дозволяють людям отримувати радість та насолоду від життя. У той самий час відношення людини до Землі, як до свого помешкання, є тільки споживацьким. Не всі усвідомлюють той факт, наскільки сильно кожен з нас впливає на стан планети.

Всесвітній день селфі Землі

Всесвітній день селфі Землі – це щорічна подія, яка відзначає красу та різноманітність нашої планети. День відзначається 22 квітня, пов’язаний з Днем Землі. Вперше його відзначили в 2014 році NASA, яке заохочувало людей у всьому світі робити селфі на фоні місцевої природи та ділитися фото у соціальних мережах, використовуючи хештег #GlobalSelfie. Це свято доповнює низку міжнародних та всесвітніх екологічних та природозахисних подій протягом року.

Шоста седмиця Великого посту

У понеділок шостого тижня Великого посту починається Шоста седмиця Великого посту. У 2024 році початок Шостої седмиці Великого посту припадає на 22 квітня.

Яке сьогодні релігійне свято

22 квітня в церковному календарі – День преподобного Теодора Сикеота і Віталія. У цей день віряни згадують життя і подвиги цих святих, а також моляться за їхню заступницьку молитву перед Господом.

Що не можна робити цього дня

Заборонено купатися, прати одяг та прибирати в будинку.

Не рекомендується займатися рослинами в городі.

Народні прикмети

дивилися, який сьогодні день: зоряне небо означає, що буде хороший урожай пшениці;

туман чи іній – до хорошого врожаю городини;

береза дала багато соку – буде літо дощовим;

зацвіли кульбаби – чекайте на декілька теплих днів.

Пам’ятні події 22 квітня

1370 рік – французький король Карл V наказав закласти перший камінь у фундамент фортеці Бастилія;

1760 рік – у Лондоні під час музичного вечора були вперше використані роликові ковзани. На них вкотився в зал юний музикант-бельгієць, тримаючи в руках скрипку, проте не встиг вразити присутніх своєю майстерністю, як урізався в дзеркало;

1921 рік – міська влада Чикаго вирішує штрафувати на суму від 10 до 100 доларів жінок, які будуть виходити на вулиці у коротких спідницях і з оголеними руками;

1965 рік – в Києві прийнято рішення створити радіостанцію «Промінь»;

1969 рік – у Г'юстоні (США) провели першу вдалу операцію з трансплантації людського ока.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір.