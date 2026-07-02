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Хмельниччина: новий глава поліції анонсував тотальне відеоспостереження

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Хмельниччина: новий глава поліції анонсував тотальне відеоспостереження
фото надано пресслужбою обласної поліції

Хмельницький – єдиний обласний центр в Україні, де немає системи відеонагляду «Безпечне місто»

Новопризначений керівник поліції Хмельниччини Іван Іщенко озвучив амбітний план покрити відеоспостереженням ключові велелюдні місця на території області. Почати планує з обласного центру. Про це поліцейський розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами Іщенка, Хмельницький – єдиний обласний центр, де немає системи відеонагляду «Безпечне місто». Водночас полковник поліції вважає, що за нинішніх технологій можна побувати таку модель, де кожен громадянин буде більш-менш спокійно ходити вулицею, не турбуватися за своїх дітей. Потенційні правопорушники, які захочуть приїхати на Хмельниччину і скоїти злочини, будуть одразу помічені. Це дасть можливість правоохоронцям превентивно запобігати вчиненню кримінальних правопорушень.

«Якщо говоримо безпосередньо про відеокамери, то хочемо встановити обладнання зі штучним інтелектом, яке розпізнаватиме обличчя людей і номерні знаки автівок. Є навіть функції пожежної безпеки, коли спрацьовують певні індикатори. Також за допомогою технологій штучного інтелекту зможемо регулювати роботу світлофорів для уникнення заторів», – пояснив поліцейський.

Він переконаний, що завдяки цьому проєкту, відсікатиметься більше половини потенційних правопорушень, тому що люди розуміють: їх усе одно буде зафіксовано під час скоєння злочину чи правопорушення, і вони вже не матимуть бажання його скоювати.

«Безпечне місто» – це не тільки відеокамери. Це комплексний підхід щодо безпекового середовища, яке плануємо створити не лише в обласному центрі, а й у всій області. На позачерговій сесії міської ради 18 червня хмельницькі депутати виділили 1,7 млн грн, за які поліція розробить проєктно-кошторисну документацію. Далі бачитимемо, скільки потрібно грошей для впровадження», – зауважив Іван Іщенко.

Начальник поліції розповів, що під відеоконтроль будуть узяті всі парки, широкі перехрестя, місця скупчення людей. Авто- і залізничні вокзали, навчальні заклади, лікарні, усі соціальні заклади. За попередніми підрахунками, потрібно декілька тисяч відеокамер, щоб покрити перелічені локації у Хмельницькій області.

«Я вже працюю керівником поліції в третій області. У двох попередніх вдалося впровадити дуже багато таких проєктів: «Поліцейський офіцер громади», а у Чернігові був запущений проєкт «Безпечне місто» зі штучним інтелектом. Коли виступаю перед мешканцями, депутатами, органами місцевого самоврядування, завжди кажу: ми будемо робити це не тільки в обласному центрі, а й у кожній громаді, а потім інтегруємо все в одну спільну систему. Я не роблю це для поліції. Це не службове житло і не якісь привілеї для правоохоронців. Це працюватиме на місцевих мешканців, і громадянам буде спокійніше. Потрібно зрозуміти, що завдяки інноваційним технологіям усе стає набагато простішим, ефективнішим», – підсумував поліцейський.

Додамо, що 25 травня цього року Голова Національної поліції Іван Вигівський представив нового керівника поліції у Хмельницькій області. Ним став Іван Іщенко, який раніше керував поліцією на Чернігівщині. 

Як повідомляв «Главком», в Україні за перше півріччя 2026 року через порушення швидкісного режиму сталося понад 4,3 тис. ДТП із потерпілими. У цих аваріях загинуло більше 600 людей, ще понад 5,5 тис. осіб отримали травми.

«Перевищення швидкості лишається основною причиною ДТП – понад 42% від загальної кількості», – наголосив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Теги: Хмельниччина Хмельницький поліція

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