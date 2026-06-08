«Хотіли скромно з’їсти піцу». Мер Кам'янки-Бузької прокоментував застілля у сесійній залі, яке потрапило на стрім

У міській раді не з’ясували, яким чином запустилася пряма трансляція застілля у YouTube





Міський голова Кам'янки-Бузької Олег Омелян прокоментував інцидент із застіллям працівників міської ради безпосередньо у сесійній залі. Олег Омелян запевнив журналістів, що наразі всі обставини цієї події з’ясовуються, інформує «Главком».

Під час святкування у п’ятницю, 5 червня, з приміщення випадково велася пряма трансляція на офіційній сторінці установи в YouTube. Хоча відео, на якому було видно накриті столи та алкоголь, згодом поспішно видалили, воно вже встигло поширитися місцевими Telegram-каналами та викликало значний суспільний резонанс.

«На превеликий жаль, сьогодні місцеве самоврядування є крайнє у всьому. Не можна ніде піти, бо ви ж місцеве самоврядування. В нас є похорони військових, на жаль, туди приходить тільки місцеве самоврядування, всі інші зайняті. Люди в обід хотіли скромно з’їсти піцу і відсвяткувати дещо, а тепер зі всіх зробили злочинців. Напевно не мають більше про що писати. Ми все з’ясовуємо, нам неприємно», – заявив міський голова.

Посадовець наголосив, що подібні святкування у стінах міської ради взагалі не практикують і це поодинокий випадок: «Так сталося, неприємно, висновок зробили, щоб таких речей не було. Та їх і не було, це перший раз. Цього року це було перший раз під час обіду».

За словами очільника міста стало зрозуміло, що про майбутні «посиденьки» підлеглих у робочий час він знав заздалегідь, адже працівники попереджали його про свої плани. Водночас мер так і не відповів журналістам, який саме привід святкував колектив у сесійній залі.

«Людина прийшла до мене і сказала, що в обід хочуть з’їсти піци», – додав Омелян.

Міський голова підкреслив, що не збирається перекладати провину на інших і офіційно бере всю відповідальність за неналежну поведінку своїх працівників на себе.

«Главком» писав, що столичні поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту задушив знайомого кайданками. Оперативники територіального підрозділу спільно з колегами зі столичного главку та аналітиками сектору кримінального аналізу встановили та розшукали підозрюваного, ним виявився 33-річний уродженець Чернівців, який нещодавно переїхав до столиці.