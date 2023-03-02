Хвилина мовчання: згадаймо переможця Кубка світу з кікбоксингу Олега Рисака

Чоловік загинув у свій День народження

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Рисака.

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Запеклі бої з російськими окупантами на Донеччині забрали вже не один десяток життів українських спортсменів. Серед них – володар Кубка світу з кікбоксингу WAKO Олег Рисак.

Запорізький боєць із дитинства займався спортом. У 10 років потрапив до рук відомого українського тренера Лариси Березенко, яка вигравала чемпіонат світу і з кікбоксингу, і з боксу у складі національної збірної.

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Усі свої знання та навички Березенко передавала учням. Понад 10 років вона не просто готувала Олега, а й дбала про нього: жінка фактично стала для хлопця другою мамою у залі міської ДЮСШ.

Рисак вигравав чемпіонати України з кікбоксингу, отримав звання кандидата у майстри спорту. Головні перемоги прийшли до хлопця у 2016 році, коли він став переможцем Кубка світу та Європи з кікбоксингу WAKO у розділі фул-контакт – найбільш жорсткого різновиду кікбоксингу. На Кубку світу-2016 у Будапешті Рисак став чемпіоном у ваговій категорії до 60 кг.

У 2019 році Олег вирішив зав’язати зі спортивною кар’єрою та посилити Збройні сили України.

Рисак воював з російськими окупантами з перших днів повномасштабної війни і загинув на донецькому напрямку в день свого народження 24 жовтня – бійцю тільки-но виповнилося 25 років.

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«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять всіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.