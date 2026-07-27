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Частина Криму залишилася без світла: зупинено роботу громадського транспорту

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Частина Криму залишилася без світла: зупинено роботу громадського транспорту
Ураження електропідстанції в Бахчисараї підтверджено
фото з моніторингових пабліків

Без електропостачання залишилися, зокрема, Сімферополь і Севастополь. Причини офіційно не називали

У ніч проти 27 липня в тимчасово окупованому Криму сталося масштабне відключення електроенергії. Без світла залишилися, зокрема, Сімферополь і Севастополь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингову групу «Кримський вітер».

За повідомленнями місцевих жителів, близько 02:19 у Сімферополі почало мерехтіти світло, а вже о 02:21 електропостачання повністю зникло. За словами очевидців, перед відключенням вибухів у Сімферополі та Севастополі не чули. Станом на 06:00 електропостачання не було відновлено.

Згодом стало відомо про пожежу на магістральній електропідстанції «Бахчисарай» 220 кВ. За даними моніторингової групи, саме ця підстанція забезпечує передачу та розподіл електроенергії до місцевих мереж.

Пізніше «Кримський вітер» із посиланням на своє джерело заявив, що ураження електропідстанції в Бахчисараї підтверджено. Офіційних заяв російської окупаційної влади щодо причин масштабного знеструмлення на момент публікації не було.

Крім того, через перебої з електропостачанням у Севастополі були змушені змінити роботу громадського транспорту. Частину тролейбусних і автобусних маршрутів тимчасово скасували, окремі перевели на змінені схеми руху, а решта курсує зі збільшеними інтервалами. Це свідчить про суттєвий вплив масштабного знеструмлення на роботу міської інфраструктури.

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Теги: Крим Севастополь Сімферополь відключення

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