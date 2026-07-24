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У Грузії стався масштабний блекаут: у чому причина

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Грузії стався масштабний блекаут: у чому причина
Електропостачання зникло у більшості жителів Тбілісі близько опівночі
фото: Tbilisi Life/Telegram

За неофіційними даними, без світла залишилися й деякі регіони Абхазії

У Грузії стався масштабний збій в електромережі – без світла залишилися жителі Тбілісі та низки інших міст країни. Причиною стала аварія на високовольтній лінії електропередачі, що з'єднує енергосистеми Грузії та Туреччини. Про це повідомляє Telegram-канал Tbilisi Life та інші місцеві ЗМІ з посиланням на Державну електросистему Грузії, пише «Главком»

Що відомо на цей момент

За даними Державної електросистеми Грузії, масове відключення світла сталося саме через аварію на високовольтній ЛЕП, що з'єднує енергосистеми Грузії й Туреччини. О 00:15 автоматичний захист відключив електропостачання на більшій частині країни.

Директор Інгурської ГЕС Леван Мебонія в коментарі TV Pirveli на запитання про причину масштабного відключення відповів лише: «Намагаюся з'ясувати». На уточнення, чи працює зараз станція, на яку припадає значна частка електропостачання Грузії, Мебонія відповів, що не знає. Про це повідомляє Tbilisi Life.

У Грузії стався масштабний блекаут: у чому причина фото 1

Державний громадський мовник Грузії, за словами авторів Tbilisi Life, написав про ситуацію значно стриманіше – без формулювання «масштабне відключення у всій країні»: «Більша частина населення Тбілісі залишається без електропостачання. Електрика у більшості жителів столиці зникла о 00:12. За наявною інформацією, електропостачання також відсутнє в деяких регіонах. Наразі причина невідома».

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Одночасно повідомляється, що без світла залишилася і частина Абхазії – раніше вже фіксувалися випадки, коли масштабні аварії в енергосистемі Грузії призводили до відключень і на території невизнаної республіки.

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Нагадаємо, це не перший масштабний блекаут у Грузії за останні роки: у квітні 2025 року країна вже занурювалася в темряву через аварію на лінії електропередачі «Кавкасіоні» – тоді без світла залишалися Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Зугдіді та десятки інших населених пунктів.

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Теги: відключення населення блекаут Абхазія Грузія

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