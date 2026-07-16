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Дефіцит кадрів в Україні побив історичний рекорд

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дефіцит кадрів в Україні побив історичний рекорд
На багатьох виробництвах критично не вистачає робочих рук
фото ілюстративне

ІЕД: попри рекорд, кваліфікованих працівників бізнесу шукати стало трохи легше

У червні дефіцит кадрів назвали головною перешкодою для своєї роботи рекордні 71% українських промислових підприємств – найбільше з початку повномасштабної війни. Про це свідчать результати 50-го щомісячного опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), проведеного серед 471 підприємства, пише «Главком».

«Парадоксальна ситуація: з одного боку, зменшуються проблеми з пошуком працівників, а з іншого – вже рекордні 71% вважають, що брак робочої сили є перешкодою для зростання виробництва», – зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Дійсно, роботодавцям стало помітно легше закривати вакансії кваліфікованих фахівців: частка підприємств, яким важко знайти таких працівників, за місяць знизилася з 60,6% до 46,3%. Водночас 30,4% компаній досі не можуть знайти навіть некваліфікований персонал, а загальний показник дефіциту лише зріс. Для порівняння, ще у січні дефіцит кадрів називали своєю головною проблемою 60% підприємств – відтоді показник зріс більш ніж на 10 відсоткових пунктів.

Найгостріше нестачу кадрів відчувають на Кіровоградщині, Чернівеччині, Львівщині, Черкащині, Дніпропетровщині, Полтавщині та Житомирщині, а також у Запорізькій області – там на проблему скаржаться понад 80% опитаних підприємств.

Плани щодо штату загалом лишаються обережними: збільшити зайнятість упродовж найближчих трьох-чотирьох місяців планують лише 4,6% підприємств, а відправити частину працівників у вимушені відпустки – 2%.

Дефіцит кадрів залишається головною, але не єдиною перешкодою для бізнесу. Серед інших ключових проблем підприємства назвали:

  • зростання цін на сировину, матеріали та товари – 50% опитаних, у травні було 49%;
  • небезпечні умови праці – 41% компаній, у травні було 44%;
  • скорочення попиту на продукцію – 31%, у травні було 38%;
  • складнощі з перевезенням сировини та готової продукції країною – 30%, без змін;
  • перебої з електро-, водо- та теплопостачанням – 19%, у травні було 20%.

Через відключення електроенергії у травні тимчасово зупиняли роботу 27% підприємств, а безперервно попри перебої працювали 46% компаній. Середні втрати робочого часу становили 5%, найбільші – на малих і середніх підприємствах (6%), у хімічній промисловості (10%) та на Черкащині (18%), Дніпропетровщині (16%) і Харківщині (13%).

Тим часом у Києві кадровий голод уже називають катастрофічним: заступниця голови КМДА Марина Хонда заявила, що місту критично бракує людських ресурсів, і закликала бізнес активніше залучати ветеранів. За оцінками бізнес-спільноти, загальний дефіцит на ринку праці в Україні сягає 4,5 млн працівників.

Оцінки економічної політики уряду поступово покращуються. «Частка негативних оцінок у червні зменшилася до 20% із 25% у травні та 29% у квітні. Розрив між позитивними та негативними оцінками зберігається», – розповів старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел. Водночас частка нейтральних оцінок зросла до 70%, а позитивних лишається низькою – 5%. Роль держави бізнес і далі бачить переважно як регулятора – так вважають 53% компаній, це найвищий показник із 2023 року. Ще 20% називають державу перешкодою, 10% – партнером, а другом для бізнесу її вважає лише 1%.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що за останні 12 місяців кількість заброньованих від мобілізації працівників зросла на 300 тис. осіб, а кількість підприємств зі статусом критично важливих – ще на 9 тис. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболєв, додавши, що найактивніше бронювання зростало у переробній промисловості, будівництві та транспорті.

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Теги: бронювання від мобілізації відключення Марина Хонда втрати рекорд бізнес міністр робота

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