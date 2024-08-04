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Ворог створив фейковий «Резерв+»: як розрізнити

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ворог створив фейковий «Резерв+»: як розрізнити
Українцям варто користуватися тільки офіційним сайтом «Резерв+»
фото: Уніан

Міноборони дало поради українцям

Росіяни створили фейковий застосунок «Резерв+», щоб збирати персональні дані українців. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко у фейсбуці.

Посадовиця попередила, що ворог розробляє веб-застосунки такі ж на вигляд, як і «Резерв+», і планує поширювати їх серед українців для збору персональних даних.

«Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту», – запевнила Черногоренко.

Заступниця міністра оборони закликала українців бути уважними та перевіряти джерела.

«Користуйтеся тільки офіційним сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua. Не переходьте за посиланнями, що імітують назву reserveplus.mod.gov.ua і закінчуються на .top, .website, .org тощо. При завантаженні застосунку обов’язково перевіряйте, що розробником є Міністерство оборони України (Ministerstvo oborony Ukrainy)», – порадила Черногоренко.

Нагадаємо, за два місяці, від 18 травня до 16 липня 2024 року, майже п’ять мільйонів військовозобов'язаних оновили свої військово-облікові дані. За словами речника Міноборони, оновити військово-облікові дані можна і надалі в ТЦК і в застосунку «Резерв+», проте тепер це не звільняє від штрафу, оскільки 60-денний термін для оновлення військово-облікових даних закінчився.

Як повідомлялося, електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

До слова, військовозобов’язані зможуть довідатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані в застосунку «Дія». Проте це не означає, що всі, хто не оновив дані до 16 липня, будуть одразу оштрафовані.

Читайте також: У «Дії» можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом
Теги: застосунок фейк мобілізація

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