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Хто такий Олександр Кравченко, який став міністром економіки та довкілля: досьє

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Хто такий Олександр Кравченко, який став міністром економіки та довкілля: досьє
Кравченко входить до Ради директорів Київської школи економіки (KSE)
фото: NV

Олександр Кравченко – український економіст і консультант із багаторічним досвідом у сфері міжнародного стратегічного консалтингу

В Україні офіційно розформували об'єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. На його базі створили два окремі відомства – Міністерство аграрної політики, яке очолив Тарас Висоцький, та Міністерство економіки та довкілля під керівництвом Олександра Кравченка.

«Главком» розповідає, що відомо про нового міністра Кравченка.

Що відомо про Олександра Кравченка

Олександр Кравченко – український економіст і консультант із багаторічним досвідом у сфері міжнародного стратегічного консалтингу. З 2008 року він працює в компанії McKinsey & Company. Обіймає посаду керівного партнера українського офісу компанії та є одним із керівників практики Energy & Materials у Центральній та Східній Європі.

За час роботи Кравченко консультував понад два десятки клієнтів в Україні, країнах Європи та на Близькому Сході. Він спеціалізується на розробці корпоративних стратегій, реалізації масштабних трансформацій підприємств, розвитку промисловості та енергетики, оптимізації ланцюгів постачання, цифровій трансформації й підвищенні ефективності роботи державного сектору.

Новим міністром економіки та екології став Олександр Кравченко
Новим міністром економіки та екології став Олександр Кравченко
фото: Київська школа економіки

Окрім професійної діяльності, Кравченко входить до складу Ради директорів Київської школи економіки (KSE) та підтримує стипендіальні програми для студентів. У 2018-2020 роках він фінансував навчання студентів магістерської програми «Економічний аналіз».

Олександр Кравченко народився у 1983 році в Борисполі. Вищу освіту здобув у Київському національному економічному університеті, а пізніше здобув ступінь MBA у London Business School.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії долучився до реалізації проєктів, спрямованих на післявоєнне відновлення України, покращення інвестиційного клімату та модернізацію економіки. Окрему увагу приділяв розвитку енергетичної галузі та промислового сектору. До призначення на державну посаду Кравченко був відомий як один із небагатьох українських топменеджерів міжнародного консалтингу, який протягом багатьох років не брав участі у публічній політиці.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України, підтримавши відповідне подання президента Володимира Зеленського. Він приступив до виконання обов'язків прем'єр-міністра та назвав ключові завдання уряду.

Згодом Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів України.

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Теги: кадрові зміни Мінекономіки

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