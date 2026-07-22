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Генпрокурор Угорщини часів Орбана йде у відставку: названо причину

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Генпрокурор Угорщини часів Орбана йде у відставку: названо причину
Габор Балінт Надь пояснив своє рішення небажанням втягувати прокуратуру в політичну боротьбу
фото з відкритих джерел

«Панове, хто буде наступним?» – написав Петер Мадяр, додавши, що країна «позбулася ще одного Орбана»

Генеральний прокурор Угорщини Габор Балінт Надь подав заяву про відставку. Його повноваження можуть завершитися 25 серпня 2026 року, якщо рішення буде схвалене. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Index.

У заяві Надь наголосив, що прокуратура не повинна ставати інструментом політичної боротьби. За його словами, він вирішив піти у відставку, аби захистити незалежність і авторитет прокуратури.

«Прокуратура не може ставати інструментом політичної боротьби… Я попросив про відставку, щоб мій мандат завершився 25 серпня», – зазначив генпрокурор.

Він також заявив, що останнім часом зазнавав політичного тиску, який «вийшов за прийнятні межі професійних і публічних дебатів». За словами Надя, він більше не хоче бути учасником конфлікту, який, на його думку, був створений із політичною метою та підриває довіру до державних інституцій.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оперативно відреагував на заяву про відставку. «Панове, хто буде наступним?», – написав глава уряду, додавши, що країна «позбулася ще одного Орбана».

Нагадаємо, у червні прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що генеральний прокурор Габор Балінт Надь найближчим часом може залишити посаду. Тоді глава уряду припустив, що відставка може бути пов'язана зі справою затримання в Угорщині інкасаторських автомобілів Ощадбанку, які перевозили великі суми готівки та банківське золото. 

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Теги: Генпрокурор кадрові зміни відставка Угорщина Петер Мадяр

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