4 червня: який сьогодні день, традиції та заборони

Сьогодні не варто ледарювати і пліткувати

4 червня відзначається День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ, Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії та Всесвітній день боротьби з карієсом. Віряни вшановують пам’ять святого Митрофана.

День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ

Ця дата була встановлена Верховною Радою України 2021 року і збігається з Міжнародним днем невинних дітей – жертв агресії. Це день, коли Україна та світ згадують маленьких українців, чиї життя були обірвані війною. Велика кількість українських дітей примусово депортовані до Росії чи тимчасово окупованих територій.

Дата була встановлена на честь дітей, які стали жертвами прихованої агресії РФ на Донбасі з 2014 року. Точна кількість дітей, що загинули у Донецькій та Луганській областях, наразі, не встановлена. За різними даними, з 2014 по лютий 2022 року на Донбасі загинули більше 240 дітей. Від 150 до 500 неповнолітніх отримали різноманітні травми та поранення. Після 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабної агресії Росії проти України кількість дітей, що стали жертвами або постраждали внаслідок бойових дій, суттєво виросла.

Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії

4 червня відзначається Всесвітній день безневинних дітей, які постраждали від агресії. Цей пам’ятний день запроваджено рішенням Генеральної Асамблеї ООН на одному зі спеціальних засідань з питань про Палестину у 1982 році.

У військових конфліктах, аморальних терористичних актах по всьому світу, від випадкових вибухів старих снарядів під ґрунтом гине велика кількість дітей. Такі страшні події – результат дій дорослих людей, які засліплені жагою влади та грошей і не можуть знайти компроміс для припинення конфлікту.

Ця дата – своєрідний акт протесту проти війни, вбивств, насильства та спроба забезпечити невинним дітям мирне сьогодення та світле майбутнє.

Всесвітній день боротьби з карієсом

Карієс зубів є найбільш поширеним хронічним захворюванням у світі. Він зумовлений тим, що бактерії в роті метаболізують цукор із їжі і виробляють кислоти, які з часом розщеплюють емаль зуба.

Основними факторами ризику виникнення захворювань ротової порожнини є їжа із високим вмістом цукру, куріння, вживання алкоголю, а також недостатні гігієна порожнини рота і догляд.

Споживання надмірної кількості цукру активує бактерії в роті, які перетворюють цукор на кислоти, що починають розчиняти зубну емаль. Загроза карієсу зростає, якщо ви споживаєте цукор більше чотирьох разів на день і/або споживаєте понад 50 г (приблизно 12 чайних ложок) на день.

Яке сьогодні релігійне свято

4 червня в церковному календарі – День святого Митрофана, патріарха Константинопольського. Святий Митрофан жив у часи імператора Костянтина Великого, який був першим імператором, вірним Богові. Митрофан народився у сім’ї царського року, його батько, римлянин Дометій, зрікся ідолопоклонництва та обрав шлях християнства. Під час переслідувань християн у Римі Дометій вирушив з синами до Візантії. Після смерті архієрея Прова Митрофан став його наступником. Коли імператор Костянтин прибув до Візантії і побачив Митрофана, то взяв його з собою до Рима. 325 року Митрофан помер, а його мощі виявилися нетлінними.

Що не можна робити цього дня:

Не можна сваритися, тому що сварка затягнеться надовго.

Не варто пити алкогольні напої.

Краще не ледарювати і не пліткувати.

Не можна брехати.

Народні прикмети

Під час схожу сонця духота – буде негода.

Якщо дме північний вітер, то чекайте на погану погоду.

Веселка в першій половині дня до дощу, в другій – до спеки.

Якщо дощить, то дощ буде йти ще 2-3 дні.

Пам’ятні події 4 червня

1070 – перша письмова згадка про сир Рокфор.

1286 – Королівство Єрусалимське було об'єднане під владою короля Кіпра Генріха II.

1500 – Київ, згідно з Магдебурзьким правом, був звільнений від усіх торгових мит.

1630 – Тарас Трясило під Переяславом розгромив поляків на чолі з Конецпольським.

1664 – Новий Амстердам перейменували на Нью-Йорк.

1665 – Іспанська королева Марія Анна Австрійська (Mariana de Austria) підписала указ про перейменування Розбійничих островів (так названих Фернаном Магелланом) на Маріанські.

1771 – Дансько-норвезький мореплавець Вітус Йонас Беринг відкрив Аляску.

1775 – 4-5 червня (за іншими даними 15-16 червня) за наказом Катерини II російські війська під командуванням генерала П.Текелі зруйнували Запорізьку Січ.

1874 – відбулися перші загальні збори Товариства ім. Т. Г. Шевченка.

1921 – у Франції вперше представлено парфуми «Шанель» («Chanel № 5»)

1954 – Прем'єр-міністри Франції та В'єтнаму Жозеф Ланьє і Буу Лок підписали у Парижі договір «про повну незалежність В'єтнаму».

1973 – новітній радянський надзвуковий пасажирський літак Ту-144 потерпів катастрофу під час демонстративного польоту на авіасалоні в Ле Бурже. Літак загорівся в повітрі, впав і вибухнув, весь екіпаж загинув.

1989 – залізнична катастрофа біля Уфи – найбільша в СРСР.

1992 – Дата прийняття герба Казахстану.

1996 – перший політ Ariane 5. Ракета-носій вибухнула через 37 секунд.

1998 – Террі Ніколс засуджений до довічного ув’язнення за участь у теракті в Оклахома-Сіті.

2014 – Офіційна дата заснування 25-ого окремого мотопіхотного батальйону «Київська Русь».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Іван, Назар, Петро, Софія, Марія, Марфа.