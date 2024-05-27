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Короткочасні дощі та грози в низці областей: прогноз погоди на 27 травня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Короткочасні дощі та грози в низці областей: прогноз погоди на 27 травня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У понеділок буде мінлива хмарність

27 травня у низці областей пройдуть короткочасні дощі. Температура вдень сягатиме до 22-27° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр

У понеділок буде мінлива хмарність. У південній частині, вдень у більшості центральних областей та Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 10° до 15° тепла. Вдень переважно сягатиме 22-27° тепла. На півдні очікується 18-23°. На високогір'ї Карпат вночі 5-10°, вдень 14-19°.

Короткочасні дощі та грози в низці областей: прогноз погоди на 27 травня фото 1

На Київщині мінлива хмарність. Опадів переважно не передбачається. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 10° до 15° тепла вночі та 22-27° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 12-14° тепла вночі та 25° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди погода

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