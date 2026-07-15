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Президентка Єврокомісії оголосила про новий пакет допомоги Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Президентка Єврокомісії оголосила про новий пакет допомоги Україні
Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
скриншот з відео

Європейський Союз виділить ще €1 млрд на розвиток українського виробництва дронів, а загальний обсяг фінансової підтримки України сягнув рекордних показників

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет допомоги Україні. Європейський Союз спрямує ще 1 млрд євро на розвиток українського виробництва безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Зеленський подякував Європейському Союзу за масштабну фінансову, політичну та оборонну допомогу, наголосивши, що саме підтримка європейських партнерів забезпечує Україні фінансову стабільність. За словами глави держави, питання підтримки України стало однією з головних тем його зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн.

«Я вдячний Євросоюзу за рекордну підтримку для України – справді лідерську фінансову, політичну, оборонну допомогу. Саме європейський пакет фінансової підтримки обсягом €90 млрд на два роки зараз забезпечує нам фінансову стабільність і передбачуваність», – зазначив президент.

Він також повідомив, що в межах цього пакета вже передбачено €4 млрд на українські дрони, а сьогодні президентка Єврокомісії оголосила про додаткове фінансування.

«У цьому пакеті вже передбачено €4 млрд на українські дрони. І сьогодні Урсула фон дер Ляєн оголосила про ще €1 млрд на цей напрям. Дякую! Цінуємо те, що Євросоюз спрямовує кошти саме на ті сектори, які дійсно допомагають нашій стійкості», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна розраховує на подальші транші від Європейського Союзу, оскільки вони залишаються однією з ключових фінансових гарантій безпеки держави.

Окремо глава держави підкреслив, що підтримка з боку Європейського Союзу та Сполучених Штатів у вигляді зброї, систем протиповітряної оборони й санкцій проти Росії є важливим фактором стійкості України.

Нагадаємо, що США розпочали процедуру передачі Україні ліцензії на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. За інформацією джерел, процес уже перейшов від політичних домовленостей до практичної реалізації.

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Теги: Європейський Союз Україна гуманітарна допомога військова допомога

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