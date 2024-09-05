Вимагав хабарі за нарахування соцвиплат: затримано очільника відділу Міноборони

Чиновнику та його спільникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Фігурант налагодив злочинний механізм отримання грошей від бійців ЗСУ, які отримали поранення на передовій

Правоохоронці ліквідували корупційну схему при нарахуванні соцвиплат військовим ЗСУ. Затримано керівника відділу Департаменту фінансів Міноборони і двох його спільників – начальника фінслужби військової частини та колишнього військовослужбовця. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як встановило розслідування, чиновник Міноборони зі спільниками налагодили схему отримання грошей від бійців ЗСУ, які отримали поранення на передовій. Вони в обмін на хабарі обіцяли важкопораненим воїнам безперешкодне нарахування встановлених законом виплат через отриману інвалідність.

«Задокументовано факти одержання зловмисниками неправомірної вигоди у розмірі понад 300 тис. грн. Наразі всіх трьох фігурантів затримано «на гарячому» після передачі їм одного з траншів», – розповіли в СБУ.

фото: СБУ

Очільнику відділу Міноборони повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Дії двох його спільників кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 та ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою).

фото: СБУ

Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала екснардепа, який планував підриви на «Укрзалізниці» і замах на Гордона.

До слова, шокуючі результати дослідження, проведеного в рамках проекту USAID: майже третина (27%) військовослужбовців, які проходили реабілітацію після поранень, дізналися, що їм довелося вдаватися до «неформальних платежів» медикам. Серед цивільних цей показник нижчий – 35,8 %.

Як відомо, Служба безпеки України опублікувала перехоплені розмови учасників корупційної схеми з передачі гірничого обладнання. Заступник міністра енергетики підозрюється в отриманні хабара у $500 тис. за сприяння цій оборудці.