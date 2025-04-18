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З травня курсанти отримуватимуть підвищену стипендію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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З травня курсанти отримуватимуть підвищену стипендію
Стипендія для курсантів становитиме 8 тис. грн
фото з відкритих джерел

Постанова Кабінету міністрів запрацює з 1 травня

Починаючи з травня стипендії для курсантів становитимуть 8 тис. грн, а для відмінників-випускників – 20 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду в парламенті.

Стипендії встановлено згідно з постановою Кабінету міністрів. Вона запрацює з 1 травня.

«Так як президент України і пообіцяв курсантам під час зустрічі, уряд прийняв постанову, вона прийнята, підписана, опублікована, стипендія курсантів 8 тис. грн. Також на останньому випускному курсі стипендія тих, хто вчиться на відмінно, 20 тис. грн і відповідно проходження практики також 20 тис. грн. Тобто всі ці параметри уже прийняті, опубліковані», – сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський обіцяв, що з березня відбудеться суттєве підвищення грошового забезпечення для курсантів.

Як відомо, Міноборони анонсувало підвищення виплат курсантам у 2025 році.

До слова, заробітна плата курсанта, який потрапив з ТЦК до навчального центру, складає 20 тис. грн. Водночас зарплата інструктора становить до 30 тис. грн. У Головному управлінні доктрин і підготовки Генерального штабу повідомили, що шукають можливості для підвищення зарплатні інструкторам та надання їм соціального пакета.

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Теги: стипендія курсант Денис Шмигаль

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